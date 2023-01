Urge meter al orden a los comerciantes

Matehuala.- Siguen autoridades municipales sin llevar a cabo un programa de ordenamiento en todo lo que es la zona centro de Matehuala, ya que hay calles que están invadidas por diversos productos que venden, como si fuera parte de su negocio.

En opinión del matehualense José Arnulfo Diez, radicado actualmente en el estado de Nuevo León, comentó que comúnmente viene a su ciudad natal durante la Semana Santa y Navidad, pero que le llama la atención que en lo que es la zona centro los comerciantes usan las banquetas como parte de su negocio, lo que debería ser sancionado.

No se puede caminar porque hay banquetas que están obstruidas con mercancía como maniquíes. Expresa que llevó a su padre en su silla de ruedas y que fue difícil movilizarse, en algunos sitios tenía que caminar por el arroyo de la calle, porque las banquetas son usadas para exhibición de mercancía y no para el paso de transeúntes, y eso no debe permitirse.

Propone que el Alcalde se de unos “baños de pueblo” y se de una vueltecita por algunos sectores de la ciudad, para comprobar las condiciones que imperan.

Hay que poner en cintura a los comerciantes, que respeten las áreas públicas, además de que será una mejor imagen para el visitante ver las calles, sobre todo de la zona comercial, en orden y respetando los espacios públicos.