Urge regidor apoyo estatal por incendio de basurero

Señalando que la contingencia ambiental por el incendio en el basurero municipal es grave y será necesario el apoyo del Gobierno del estado, el regidor de Ecología Néstor Alejandro Rivera, manifestó que no hay temor a las multas que se anticipan de SEGAM, sino a la falta de respuesta inmediata, pues en estos momentos ya es necesario que vecinos de sectores como la colonia Juárez utilicen cubrebocas para evitar una intoxicación.

Refirió que con la llegada del comandante Ignacio Benavente, director de PC estatal para coordinar un plan de acción emergente, pues aunque las labores del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal no han parado, además de que ya se autorizó un recurso por 500 mil pesos para la renta de maquinaria que está por llegar, es preciso reforzar las acciones para un combate.

"No es un incendio, son dos, uno de manera superficial que está por encima y se observa y otro subterráneo generado por los gases, por ello la necesidad urgente de que el Gobierno del Estado entre a apoyar y no nos deje solos, necesitamos cubrir con tierra una superficie muy grande que no permita la oxigenación y los gases no puedan salir, se va a rentar maquinaria, pero necesitamos más".

Destacó que no sólo es necesaria maquinaria, sino también agua, hidrantes y mascarillas para los que están en el combate de los incendios e incluso para la misma población de los lugares cercanos para evitar problemas a la salud es necesario el uso de cubrebocas como ya lo están haciendo en el CETAC, la institución educativa ubicada a sólo metros del siniestro.