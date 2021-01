Usuarios de transporte, incumplen protocolos

Matehuala.- Aunque las unidades del transporte urbano no van a toda su capacidad, los usuarios no han hecho caso de ocupar solo un asiento o sea evitar ir juntos, además de usar el cubrebocas, ya que al abordar la unidad y no traerlo, se les niega el servicio.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Zona Altiplano José Paz Villanueva Contreras, expresó que se verificará si realmente el usuario está acatando estos ordenamientos, en donde no deben de ocupar los asientos dos personas, sola una pero no han hecho caso.

Además se tiene conocimiento que personas abordan la unidad usando el cubrebocas, pero ya estando en el interior de la camión se lo quitan y lo llevan en la mano o en el cuello y ya cuando se van a bajar se lo ponen de nuevo.

Admite el funcionario que el operador es imposible que los vaya vigilando, pero esto es más que nada responsabilidad del usuario, que tome en cuenta que estamos en una fase de muchos contagios y fallecidos por el Covid-19 y ante eso se deben de tomar con seriedad las medidas para evitar contagios,