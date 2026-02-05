Vacunan ganado contra la rabia

RIOVERDE.- Se aplicarán 2 mil vacunas contra la rabia paralítica, lo que se busca es proteger el ganado para prevenir cualquier riesgo de un brote de rabia entre el ganado.

Se llevó a cabo la campaña donde estuvieron presentes el titular del Comité Estatal de Protección Pecuaria, Ignacio Amezcua Osorio, Juventino Torres, director de Desarrollo Rural, el comisariado ejidal de Progreso Sergio Bolaños, la consejera Ana María Vázquez y los integrantes de la Asociación Ganadera Local, Adolfo Hernández.

Se van aplicar 2 mil vacunas para proteger el ganado y fortalecer la sanidad animal.

Por lo que invitan a productores ganaderos y a quienes tengan ganado, que acudan a las oficinas por la dosis y puedan proteger sus animales.

Cabe destacar que los primeros casos de rabia se presentaron en el municipio de Villa Juárez, por ello se implementó la campaña de vacunación para prevenir un brote de rabia bovina.