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Vallense, el mejor saltador de México entre universitarios

Por Redacción

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Vallense, el mejor saltador de México entre universitarios

CIUDAD VALLES.- Un vallense se convirtió en el mejor saltador de longitud de primera fuerza de México en una competencia nacional.

En la pista atlética Max Tejeda Vega, de la Escuela Superior de Educación Física en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, durante sus pruebas de salto, el máximo logro fue para Samuel Alfonso González Arreguín, quien saltó 7.29 metros en una de sus pruebas, así se convirtió en el máximo atleta Sub 20 y mayor exponente de las universidades del país.

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