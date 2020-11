Vendedores de coronas registran buenas ventas

RIOVERDE.- Pese al cierre del panteón municipal se registró una gran demanda de coronas de muertos, se incrementaron las ventas hasta en un 80 por ciento, según dio a conocer Jesús Francisco Gutiérrez Montoya, secretario general de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de Rioverde.

Explicó que, pesar de que se cerró el panteón municipal en el municipio de Rioverde por la crisis sanitaria, hubo días favorables, aunque los que batallaron fueron los vendedores de flores de cempasúchil.

En cuanto a las coronas de muertos se dispararon las ventas, aunque se espera que mejoren en los próximos días para el resto de los comerciantes que no pudieron vender por el cierre del camposanto en el municipio.

La mayoría de los clientes provenían de las comunidades y se llevaban hasta 5 coronas, las cuales oscilaban desde 200, 180 y 110 pesos, señaló.

Sin embargo, señaló que, "es necesario que todos nos pongamos la pila para no volver al semáforo rojo, se exhorta a los comerciantes que no cumplen con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y gel antibacterial que no sean cabrones que cumplan, a la mayoría de los compañeros no les cuesta nada usar el gel", concluyó.