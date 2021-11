Verónica Rodríguez aspira ser dirigente del CDE del PAN

RIOVERDE.- Verónica Rodríguez busca ser la presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), porque representa el cambio, y adelantó que, de ganar la elección volvería a cada uno de los municipios, es la primera vez que una mujer va a dirigir el partido.

Añadió que representa el cambio, "no soy solo una cara nueva, soy un liderazgo que llegó hace 13 años al PAN y desde el día que llegué, fue con la única intención de que el Partido Acción Nacional (PAN) sea la primera opción de gobierno para los ciudadanos".

"Este es un proceso interno donde sólo participan más de 7 mil militantes y el proyecto que encabezo es 100% azul, en el proyecto hay una planilla de hombres y mujeres que han trabajado durante mucho tiempo por amor y lealtad al partido", dijo.

Reiteró que, los panistas van a elegir a su primera presidenta que es 100% panista y que en otras trincheras ha defendido a Acción Nacional.

El blanquiazul ha dado la oportunidad y ha abierto la puerta a las mujeres, es la primera vez que una mujer va dirigir el partido.

Sostuvo que, "la Zona Media me ha recibido bien, me abre las puertas y me comparten su sentir, vamos a regresar a todos los municipios a generar ese diálogo donde nos vemos como familia, nos podemos desahogar, decir lo que esperamos de Acción Nacional".