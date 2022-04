Violencia generada por falta de valores, admite párroco

Rioverde.- Faltan valores y principios por eso hay tanta violencia, dijo el párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría.

La violencia surge de todos los frentes, el mundo está viviendo la guerra, la cual no trae beneficios para nadie, si acaso a los que venden armas.

La violencia no tiene límite, no es una sola cosa de una Jurisdicción, pero somos testigos de una violencia maligna que sale de lo más profundo del ser humano, donde nos mueve a reflexionar qué estamos haciendo en nuestro propio entorno, para que los valores que conocemos y hemos heredado no se vayan perdiendo.

Aunque la persona no se hace violenta de la noche a la mañana, pero en ocasiones surge lo peor de nosotros mismos y se toman las decisiones más desastrosas, como quitar la vida a otros o el simple hecho de despojarlo de sus bienes.

Hizo hincapié que cuando se tiene principios y valores es difícil que te comportes de manera violenta, pero todo es educación y más que educación.