Visitó Matehuala dirigente nacional de los masones

Matehuala.- Visitó Matehuala el presidente nacional de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos quien sostuvo una reunión con los integrantes de la Logia Luz de Matehuala.

Previo a su reunión sostuvo un encuentro con trabajadores de los medios de comunicación.

Comentó que en cada una de las entidades todos los grupos de masonería están en pro del desarrollo del ser humano, del desarrollo de la localidad, la entidad, el país, reveló el presidente nacional de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, Ismael Gutiérrez Loera. Reiteró que son una escuela filosófica con más de 300 años de antigüedad en el mundo.

Gutiérrez Loera señaló que actualmente son un grupo en el país de 31 grandes logias, 31 entidades de la Republica tienen representación de la masonería, pero surgirá la duda de porqué sólo 31 estados, porque de la organización los 31 estados están afiliados a la Confederación y solo la CDMX que formó parte de esta confederación, pero por intereses propios se retiró hace más de tres décadas y por ello son 31. Admite que ellos continúan haciendo masonería, polo de desarrollo de personajes, hombres de bien solamente a nivel nacional y ellos por su cuenta.

La Confederación de Logias desde 1934 está como un grupo tratando de llevar a cabo con una visión propia la forma de ser nuestra particular filosofía. En ese sentido quién no puede hablar del tema de la pandemia, quién no puede hablar del tema electoral y con él una serie de aristas y de temas como la economía, la situación de vulnerabilidad de la sociedad, educación, así como la diversidad.