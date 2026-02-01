Vuelca vehículo; dos lesionados
RIOVERDE-. Dos personas resultaron lesionadas tras volcar el vehículo en el que viajaban, las que fueron auxiliadas y trasladas a un hospital para recibir atención médica.
Los hechos se registraron en el kilómetro 58 de la super carretera, cuando el conductor de la unida motriz perdió el control del volante y volcó, resultando los pasajeros con fuertes lesiones.
Dos personas resultaron lesionadas, un menor y un adulto, los que recibieron apoyo de corporaciones de auxilio, que los trasladaron a un hospital, debido a las severas lesiones que sufrieron en el accidente.
Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a bordo de la ambulancia de Villa Juárez.
Los médicos hacen lo humanamente posible por salvarle s la vida, debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron en la volcadura.
