Vuelven restricciones por semáforo amarillo

MATEHUALA.- El semáforo epidemiológico amarillo impuesto por la Secretaría de Salud vuelve a ordenar nuevas disposiciones para negocios, centros religiosos, gimnasios, hoteles y restaurantes.

El estado de San Luis Potosí retrocede al semáforo amarillo, riesgo medio después de permanecer por espacio de dos meses y medio en verde, que significa riesgo bajo y la población se confió, por lo que se aplicarán nuevamente restricciones.

Este medio entrevistó a tres personas para conocer su opinión sobre el regreso del semáforo verde al amarillo y coincidieron en señalar que, esto es porque las personas bajaron la guardia y no siguieron con los cuidados que marca la Secretaría de Salud.

En primer término, doña María del Socorro dijo es el primer domingo que acudía a misa de 12:00 del día, "las misas las veo por internet, mis hijos me hacen favor de buscar las misas del día, pero ya no voy a salir con este cambio de semáforo, me voy a guardar como lo he estado haciendo durante muchos meses, encerradita en casa para cuidarme de un contagio, aunque ya estoy vacunada tengo 69 años, pero no hay que confiarse de este virus que ha acabado con mucha gente".