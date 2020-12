Xavier Nava, obsesionado por mi: Gallardo

CIUDAD VALLES.- El precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona aseguró que todos los rumores malos que hay sobre él los inventa una persona que lo sueña y que "está enamorado de él", refiriéndose al precandidato del PAN a la Gubernatura, Xavier Nava Palacios.

Aseguró que Nava no tiene propuestas y por eso lo ataca, "la mitad de su tiempo, incluso yo creo que se duerme pensando en mí, a la mejor...no sé, no sé qué preferencias tenga, este, este, sueña conmigo...y se lo agradezco porque me ha hecho más famoso".

Esto lo comentó en una rueda de prensa que organizaron en un restaurante de la calle Escontría, de la zona centro, donde estuvo acompañado del que el mismo Gallardo anuncia como candidato a la Presidencia Municipal de Valles, Cándido Ochoa Rojas y el presidente del Comité Directivo Municipal del Verde, el ex priista Tito Enrique Rodríguez Guerrero.

Gallardo dijo que no cree que vayan a tener problemas con la justicia, como ha pasado antes que le adjudican cargos, porque tiene cinco años que él no se hace cargo de recursos públicos.

Hay que recordar que antes del proceso electoral para Gobernador, Gallardo fue hecho preso por varios cargos que tenían que ver con manejo discrecional de recursos públicos.