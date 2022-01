Ya no caben más cuerpos en el panteón Guadalupe

MATEHUALA.- El Panteón Municipal Guadalupe está cumpliendo su ciclo de vida, en estos días ha habido más inhumaciones y se han hecho más aperturas, pero en otros casos se ha buscado espacios para sepultar a los difuntos.

El administrador del segundo Panteón Municipal Guadalupe, Eliseo Ruiz Sandoval declaró que, en lo que va del año ha habido muchas sepulturas, aunque se busca un espacio para que sea enterrada la persona y se hacen esfuerzos para dar el servicio, señaló.

Las calles que eran espacios para caminar ya se ocuparon debido a que ha habido demanda en los servicios y apenas se está en el primer mes del año, al no haber espacios en los próximos días las personas tendrán que acudir al panteón particular, porque ya no encontraron lugar en este panteón.

Comentó el administrador que el presidente municipal Iván Estrada está en busca del terreno para la construcción del nuevo cementerio que ya es urgente para que se atiendan las necesidades de quien fallece.

Puntualizó que lo que no ocurría años atrás en que se oficiaran misas en la capilla del Panteón, ahora se abre para oficiar la misa de cuerpo presente, aunque avisan con anticipación para hacer la limpieza del lugar.