Zafra en el IPA, con buenos pronósticos
Pese al paro de hace unas semanas
CIUDAD VALLES.- Antes de un mes, el Ingenio Plan de Ayala podría llegar al millón de toneladas molidas de caña en este periodo zafrístico.
Aunque hubo un bloqueo por falta de pago hace una semana, Eduardo Martínez Morales, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (IPA), informó que Grupo Santos liquidó los adeudos de preliquidaciones, además de reportar que se han molido hasta hoy 825 mil toneladas de caña.
Con este ritmo de molienda (alrededor de siete mil toneladas diarias), para la tercera semana de mayo podrían arribar al millón de toneladas, casi el estimado para esta zafra.
En Karbe (rendimiento de caña por tonelada) es de 126.80, es decir, están extrayendo 126 kilogramos de azúcar por cada tonelada entregada en batey.
