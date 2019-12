Zona Metropolitana, un foco rojo de inseguridad

RIOVERDE.- "La Zona Metropolitana es el principal foco rojo de inseguridad, en este año a nivel nacional repuntó; aunque se ha tenido un control en el estado, tan es así que somos de los estados que no estamos en primer lugar en delincuencia", dijo el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

"El tema de seguridad lo hemos venido trabajando, no es un tema fácil, reconocemos que hay problemas de inseguridad en todo el estado, pero si lo comparamos a nivel nacional no estamos nada mal, eso no nos obliga a que estemos cruzados de brazos, al contrario eso nos obliga a que estemos trabajando con mayor esfuerzo y coordinación con estrategias diarias a mediano plazo o largo plazo", señaló.

"Se va a invertir en más de 1,500 cámaras en todo el estado para vigilar y prevenir delitos, nos estamos apoyando con la tecnología y ésta va a ayudar a resolver mucho los problemas", aseguró.

En cuanto al foco rojo de inseguridad, definitivamente la concentración del delito es en la Zona Metropolitana ahí se concentra la mayor cantidad de gente, hay una gran concentración de delitos que estamos atacando y se está haciendo un gran esfuerzo, se están coordinando todas las corporaciones y esto ayuda mucho a avanzar", dijo.

"A nivel nacional repuntó la inseguridad, pero hemos tenido un control, tan es así que somos de los estados que no estamos en primer lugar en delincuencia", dijo.

Añadió que el secretario de Seguridad, Jaime Ernesto Pineda está haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo y tiene una gran experiencia, está trabajando, está siguiendo objetivos", puntualizó Leal Tovías.