Amores guarros

Mientras dirigencia y candidata de Morena eran todo abrazos y cortesías con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, las “bases” morenistas y verdes se enfrentaron a empujones y sillazos en la sede del reciente encuentro masivo con Claudia Sheinbaum Pardo. Los verdes reclamaban el “madruguete” de los morenos en las primeras filas.

Los encargados de “pastorear” a unos y a otros calmaron los ánimos con el ruego angustiado de no dejarse llevar y que el incidente no “empañara” el evento.

Desde la propaganda misma del partido oficial, con su líder nacional contando a San Luis Potosí entre las entidades con gobiernos “de Morena”, todo va de pragmáticos amores con el aliado gobernador potosino del Verde. El clima entre las filas morenistas locales es otra cosa, de desconfianza, incomodidad y sentimientos de haber sido “desplazados”.

Apenas el verano pasado la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, encabezaba una campaña mediática de posicionamientos contrarios a la posibilidad de alianza con el Partido Verde en San Luis. Declaró en entrevistas radiofónicas y ruedas de prensa que el único aliado hasta ese momento era Nueva Alianza.

En paralelo a Rita, el delegado del Bienestar, Gabino Morales, y el ex secretario de Comunicaciones Transportes del gobierno gallardista Leonel Serrato Sánchez, emprendieron un proselitismo territorial por la entidad. El despliegue se ensanchó con la mención de unas encuestas que no explicaron quién ordenó y pagó, pero que en sus resultados colocan a Morena en la punta de las tendencias, con suficiente fuerza para no depender de sociedad con la franquicia del gobernador.

Morena ya ha lanzado su convocatoria para que los aspirantes al Senado y diputaciones federales se inscriban; a qué proceso se someterán, no se sabe con precisión. Del lado de los verdes, brotaron como hongos los espectaculares con el trabajo de la esposa del gobernador en asistencia social y apoyo de sectores vulnerables. Ruth González de Gallardo como candidata a senadora resolvería al gobernador el problema de generar a la mitad de su ejercicio un aspirante natural a sucederlo. El poder político es expectativa y Gallardo no está para compartir reflectores.

Las curules senatoriales son la cima de la disputa entre los aliados, un acomodo forzado que lo cubrirá todo de barrido hacia diputaciones federales, curules locales, alcaldías y regidurías. Aspirantes y figuras se asoman a la perspectiva de no encajar en un encuadre que toda vía no se define, eso pone de nervios a cualquiera.

A los buscapiés de Gabino y Serrato, ha respondido la plana verde con descalificaciones y el gobernador minimizó las puyas. El Congreso recibe y da trámite a una “oportuna” demanda taxista de juicio político contra Leonel Serrato, algo que el notario ha denunciado como intención de inhabilitarlo y sacarlo del 2024. Unos y otros se acusan de lo mismo: “politiquería”.

Se parecen tanto entre sí, aunque el discurso vaya de otra cosa en Morena; el Verde, acomodaticio y pragmático, nunca ha tenido discurso que lo identifique. Partido de alterne en la historia política nacional, ficha según vea la mesa del sexenio: el Verde ha sido exitosa compañía remunerada en gobiernos del PAN, del PRI y de Morena. El dueño de la marca en San Luis, Gallardo, le imprimió sus estilos absolutamente clientelares, mediáticos, demagógicos y populistas, en la misma línea práctica, versión local, del presidente de la República.

No de ahora, desde el intento hace tres años de registrar a Gallardo como candidato del partido tinto a la gubernatura, morenistas locales apoyados por la secretaria general, la senadora Citlalli Hernández, lo rechazaron. El presidente López Obrador y Morena se atribuyen el monopolio de la honestidad y la dignidad en la política de este país, así que un expresidiario y depositario ilegal de fondos públicos (establecido por el propio juez que lo amparó), era un escándalo inaceptable.

El maniobrero dirigente nacional de Morena tuvo que fraguar la alianza con Gallardo en esa lección por la puerta de servicio. En la visita de Sheinbaum, la dignísima doña Citlalli compartió tapanco con el gobernador aliado que hace tres años repudió. El complejo de superioridad moral de Morena es sólo eso, una armazón defensiva de poses e ideas para tapar su fondo de inseguridades.

Quién pone los candidatos en San Luis es el tema de esos dos aliados de conveniencia. Las figuras morenistas reclaman que eso quede en manos de la morenada potosina, sin importar si hubo o no en estos tres años algún crecimiento electoral en solitario. Gallardo desde luego que espera pago a su apoyo al presidente, más allá de que el Centro no atienda queja alguna en su contra, del tipo que sea.

Sheinbaum vino a decir que PRI y PAN son el enemigo. Debe hablar de otras entidades, porque en San Luis los dos partidos, cada uno por su lado, están muy ocupados en garantizar su propia ruina desde el interior. Significativo que un personaje como el ex diputado federal y local Óscar Bautista dejara las filas del PRI para anunciar su suma al Verde. Como muchos otros políticos cuando las urnas mandan a la banca, Bautista entendió que el poder desgasta, pero desgasta mucho más no tenerlo. El pícaro cenecista ya no vio qué esperar del que fue su partido.

Ricardo Gallardo garantiza el control de sus huestes. Morena no es tan verticalista ni impositivo. Para los dos lo cierto es que hay que pactar porque los márgenes de triunfo o derrota esperados para 2024 obligan a buscar aliados. Según Morena, la tendencia se disparó a su favor en San Luis y puede ir sola, sin el Verde de Gallardo y sus estilos incómodos.

Gobernarán en el 24 los que sepan pactar. “A veces la desgracia nos acuesta con extraños compañeros”, sentencia un verso en “La Tempestad”, de Shakespeare. También la política mete en la cama compañías impensables, Churchill dixit.

ROLLOS SUELTOS

CAPITALIZAR LA POLÍTICA. No hay como las aspiraciones políticas en competencia para hacer uso de las habilidades comerciales, quien las tenga: un señor que los morenistas identifican como cercano a Gabino Morales visita a los compañeros que sabe aspirantes, para convencerlos de la necesidad de someterse a una encuesta, porque así se definirá el reparto.

MISCELÁNEA OPORTUNA. El personaje en comento ofrece servicios demoscópicos a 500 mil pavos por estudio “garantizado”. Si este habilidoso comerciante no trae la anuencia de Gabino, malo; si la trae, peor.

POLÉMICA DE PIZARRÓN. Cada año, desde 2006, el Congreso revisa tarifas de agua a petición de Interapas, con una fórmula que da alrededor de un 20% de alza. Y cada año, esa es ocasión propicia para que nuestros diputados “se vistan de gloria”, rechacen el excesivo aumento por el bien de los ciudadanos y, en función de si el alcalde capitalino y presidente de la Junta de Interapas no rifa con ellos, ponerlo ante la opinión pública como un insensato, voraz vaciabolsillos del

sufrido pueblo.

TARIFAS DESFASADAS. EL resultado ha sido un rezago histórico de la tarifa del agua potable en San Luis, más barata que en Matehuala

o Valles.

REFORMA, NO ALZA. En un año de crisis hídrica, llevadero sólo con tandeos, restricciones e inversiones emergentes en perforación de Pozos, el alcalde capitalino no vio adecuado promover alza a la tarifa por una razón muy simple: si no hay agua como debiera en las redes de abasto, es una insensatez pedir alza por un servicio que ha tenido limitaciones para amplios sectores de la capital y zona conurbada. En cambio, se pronunció por una reforma a la fórmula tarifaria que usa el Congreso para liberarla de manoseos políticos y hacerla más realista.

NO LA ESPERABAN. Como la postura del alcalde no dio la ruta esperada de ponerlo en el blanco como “encarecedor” del agua que no hay, es la polémica. Quién los entiende.

¿AHORA ESPANTAMOS A LA IED? El gobernador anunció mano más dura en la recaudación del Impuesto sobre la Nómina con una serie de acusaciones de ocultamiento de empleados y otras trácalas fiscales contra empresas “que tienen tres mil empleados, 2 mil empleados, y reportan mil 500, mil 200”. Las empresas que entran en ese rango de generación de empleos son firmas como GM, BMW, Magna, Cummins, Bosch, 3M o Mabe.

CERTIDUMBRE, PRIMERO. Si el gobierno se va a poner a perseguir y castigar empresas de ese calado en San Luis, que sea porque sus datos son irrebatibles. Las bravuconadas sin sustento contra la inversión extranjera no dejan nada bueno.

