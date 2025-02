LaS MALAS CARAS

Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: La primera. En honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección!

“La segunda. La prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo.

“Nuestra lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción son un asunto de principios”.

A medida que avanzaba el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la ceremonia del 108 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República de la capital queretana, el rostro del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se iba ensombreciendo.

Y cómo no, si su plan A para el proyecto transexenal se derrumbaba. La presidenta torpedeaba la vertiente principal, el familiar.

La faz seria del mandatario potosino, tirándole al disgusto, contrastaba con el aplauso entusiasta del resto de sus colegas de otras entidades.

Las fotos del evento disponibles en la sección de galerías de la página web de la Presidencia de la República exponen claramente la incomodidad del mandatario potosino.

Distraído cuando sus demás colegas ponían atención a los discursos, sin reaccionar cuando éstos aplaudían la intervención de la mandataria, incluso dedicándole miradas al celular, era claro que Gallardo Cardona no la pasó bien el pasado miércoles en Querétaro.

Fue hasta el viernes cuando el mandatario habló al respecto. No le quedó más que sumarse a la ortodoxia cuatrotera, elogiando la medida, señalando que el PVEM tiene más de una alternativa y dándole el tradicional zape a la oposición.

Pero de que los planes se trastornaron, es inocultable.

Ruth González Silva, esposa del mandatario, senadora de la República y beneficiaria de una evidente campaña para suceder a su marido ve cerrada la puerta para concretar esa intención.

Y es que la iniciativa parece inexpugnable. Prohíbe expresamente la posibilidad de un proyecto transexenal de herencia marital e incluso cierra la puerta a la posibilidad de librar la exclusión por la vía de un divorcio por conveniencia.

Los términos no son blandos, pues la exposición de motivos se centra en que se presenta para evitar que personas “cuya única valía es contar con un vínculo familiar” accedan a cargos ocupados por parientes.

También llama la atención la insistencia en la iniciativa federal de que la propuesta antinepotismo atajará actos de corrupción, conflicto de interés y favoritismo.

La iniciativa tiene una contradicción insalvable: deja fuera al Poder Judicial.

Si hay algún poder que ha sido blanco de señalamientos de nepotismo, es el de los jueces y magistrados.

Si la propuesta tiene el propósito de evitar prácticas de corrupción, parece un sinsentido que se excluya de la prohibición al Poder Judicial, sobre todo ahora que está en vías de desarrollo la elección de jueces y magistrados.

Como quiera que sea, la propuesta de Sheinbaum Pardo viene a poner patas arriba un escenario que, al menos en San Luis, tenía ya un rato labrándose.

Doble amenaza

Son días de zozobra para los paisanos que se encuentran viviendo de manera irregular en Estados Unidos, gracias a la draconiana campaña antiinmigrante del gobierno de Donald Trump.

Eso incluye, desde luego, a los potosinos radicados en el país vecino, lo que genera un drama humano de grandes proporciones y, también, entraña grandes riesgos económicos para sus familias aquí y para la economía de la entidad.

Sobre lo primero, ya tenemos a los paisanos viviendo a salto de mata para evitar a “la migra”, faltando a sus trabajos, ausentándose de clases los que estudian, absteniéndose incluso de salir a hacer las compras.

Los que la mala fortuna de ser detenidos, enfrentan la tragedia de la deportación súbita, sin ninguna oportunidad de apelación, lo que los separan de su familia y su vida allá y los arroja a vivir en la incertidumbre en su propio país.

Y aunque a la fecha son pocos los que han enfrentado esa situación, el Instituto de Migración y Enlace Internacional del gobierno potosino mencionaba que a fines de enero, iban 14 potosinos, el universo de afectados es mucho mayor.

Un reciente estudio del Colegio de la Frontera Norte, publicado a mediados de enero pasado, es decir, antes de que Trump iniciara su segundo mandato y desatara su furia contra los migrantes, presentó un ejercicio estadístico interesante que pone en perspectiva la magnitud de la población que enfrenta este duro desafío.

Desde su título, realiza una propuesta interesante: “Los mexicanos en Estados Unidos: ni ilegales ni indocumentador (Escenarios ante el discurso Donald Trump 2.0).

La instancia académica propone desechar las etiquetas de “ilegales” e “indocumentados” aplicadas a la población blanco de la ofensiva trumpista, pues señala que migrar no es un delito y que las personas en esa situación disponen de algún tipo de documento.

Propone el término de migrantes por vía irregular, que esta columna utilizará.

Basado en cifras del Inegi y de su equivalente estadounidense, el Census Bureau, el Colegio de la Frontera Norte calcula que el año pasado, 4.9 millones de mexicanos estaban en riesgo de ser deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

¿Cuál sería el impacto para San Luis Potosí? Mucha. Estima que de 10 mexicanos no regulares en EUA, seis proceden de un grupo de diez entidades, entre las que se encuentra San Luis Potosí.

Esa pertenencia al top ten se confirma más específica con el dato de que son 189 mil 550 potosinos en situación irregular en el vecino país.

En el hipotético caso de que todos fueran devueltos a la entidad, San Luis tendría que absorber de nuevo al 6.7 por ciento de su población total.

Los números económicos también son preocupantes. El peso económico de los mexicanos que laboran en Estados Unidos se mide en el monto de las remesas y San Luis Potosí no es la excepción.

En 2024, los paisanos potosinos impusieron por décimo primer año consecutivo, una marca en el monto de sus envíos. Desde 2014, sus familias reciben aquí cada año más dólares.

Que un retorno forzado de esa fuente de dólares corte ese vital flujo económico sería una tragedia para las familias, pero el estado también sufriría.

Convirtiendo el monto de las remesas a la cotización promedio del dólar, en 2024, San Luis recibió 38 mil 166 millones de pesos.

No se trata de la mayor suma en moneda nacional de la que San Luis dispuso el año pasado porque quedaron resabios de la buena temporada que gozó el superpeso. El récord fue de 40 mil 284.2 millones de pesos, logrado en 2022.

La bonanza potosina de los envíos se refleja en que la suma de billete verde ha crecido 4.4 veces desde 2004 y, en esos mismos 20 años, la suma en pesos se ha disparado 7.2 veces.

Y en ese mismo sentido ha crecido la dependencia de la economía potosina a los dólares. En comparación con el presupuesto de egresos estatal, la proporción ha crecido 23.3 puntos porcentuales.

En 2004, las remesas de dólares recibidas por la entidad representaron el 36.8 por ciento del presupuesto estatal.

El año pasado, la proporción saltó a 60.1 por ciento. Y no es la marca histórica, esta se alcanzó en 2022, cuando el estado recibió en dólares el 75% de los recursos de los que dispusieron las autoridades.

Que el estado y la población no hayan podido articularse nunca para potenciar el impacto económico de los envíos, más allá de la supervivencia de las familias receptores, es una asignatura pendiente. Pero de concretar Trump la deportación masiva que desea, una de las principales víctimas sería la economía del estado.