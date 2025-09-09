46 jugadoras hacen historia en la Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las nuevas generaciones de futbolistas han encontrado en la Liga BVVA MX Femenil un gran espacio para su desarrollo. Como ejemplo está lo que se ha registrado hasta la Jornada 10 del Apertura 2025, donde han debutado un total de 46 jugadoras.

Este número de debuts es más de lo que se registró en el Clausura 2025, campaña en la que en esta misma instancia solamente habían debutado 20 futbolistas. El alza en los estrenos de las jugadoras representa un crecimiento de 130% respecto al torneo pasado.

Durante las primeras 10 fechas del torneo, América y Necaxa se han colocado como las escuadras con más debuts, seis. En el listado le siguen cinco clubes con cuatro estrenos cada uno: Atlético de San Luis, Cruz Azul, Querétaro, Mazatlán y Puebla.

De las 46 debutantes, 28 de ellas cuentan con el proceso en la Sub-19, lo que suma a la Regla de Menores. La implementación de esta medida fue con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las futbolistas desde temprana edad.

Lista de las 46 debutantes

América

· Mariela Ramos

· Zaira Caballero

· Claudia Hernández

· Ana Pedrero

· Allison García

· Arantza Segura

Atlas

· Laila Saravia

· Naomi Jasso

Atlético de San Luis

· Emily Jaimes

· Mia flores

· Aidinn López

· Ivonne contreras

Tijuana

· Angélica Cierra

· Naomi Rojo

· Kassandra Flores

Cruz Azul

· Niomi Grimaldo

· María Esquivel

· Hanna Osorio

· Desirée Mendoza

Querétaro

· Sury Lujano

· Danna Cortéz

· María Fernanda Pérez

· Dana Rodríguez

Guadalajara

· Denisse Castro

Mazatlán FC

· Brenda Aleman

· Ambar González

· Mia Alday

· Jazmin Ramos

Necaxa

· Alexia García

· Zoé Medellín

· Karoll López

· Jada Lynn Barnett

· Ty Eisha Ann Burks

· Renata Gallardo

Puebla

· Carol Hernández

· Sheila Vivanco

· Paola Pérez

· Inés Martínez

Rayadas

· Alejandra Prado

· Ashlyn Fernández

Santos

· Karla Rodríguez

Tigres

· Angélica Antonio

· Diana Ordoñez

Toluca

· Valerie Cortez

· Fernanda Monroy

Pumas

· Ariatna Dorante