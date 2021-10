76ers suspenden a Simmons por mala conducta

Los 76ers de Filadelfia suspendieron por un partido a Ben Simmons debido a problemas de conducta, con lo que el escolta se perderá el debut frente a Nueva Orleáns la noche del miércoles.

"Me pareció que fue una distracción hoy", afirmó el entrenador Doc Rivers tras el entrenamiento del martes. "No me pareció que tuviera interés de participar en lo que hacía el resto. Era temprano. No fue la gran cosa. Nada más le dije que debía. Luego procedimos con la práctica".

El tres veces 'All-Star' se reportó tarde para la pretemporada tras exigir ser canjeado durante el receso de verano. Se presentó la semana pasada y se entrenó el domingo y lunes con los Sixers. Tenía previsto un entrenamiento y comparecer ante los medios el martes.

Simmons permaneció alejado del grupo, haciendo picar un balón y mostrándose desinteresado durante el entrenamiento el lunes, en el que no participó junto al primer equipo.

Joel Embiid, la otra súper estrella de los Sixers, manifestó el martes que no estaba para ser la "niñera" de Simmons.

"Ahora mismo, no me importa lo que hace ese tipo", dijo Embiid. "Hace lo que le da la gana".

El australiano de 25 años pidió ser canjeado cuando está atado en Filadelfia con un contrato de cuatro años y 147 millones de dólares.

"Cada día, en cada momento, voy a darle a Ben la oportunidad de sumarse al equipo y ser parte del equipo", dijo Rivers. "Está bajo contrato para ser parte del equipo y eso no cambiará".

Simmons no compareció ante la prensa. Rivers indicó que Simmons será bienvenido para otro entrenamiento. Los Sixers se estrenarán de locales el próximo viernes.