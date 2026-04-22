76ers vencen a Celtics

BOSTON.- V.J. Edgecombe anotó 30 puntos y capturó 10 rebotes jugando con dolor tras sufrir una dura caída al inicio del partido, Tyrese Maxey sumó 29 puntos y los 76ers de Filadelfia derrotaron el martes 111-97 a los Celtics de Boston para empatar su serie de playoffs a un triunfo por bando.

Edgecombe encestó seis de los 19 triples de los 76ers. Maxey también repartió nueve asistencias, y Filadelfia se recuperó después de ser arrollado 123-91 en el primer duelo.

La serie se traslada a Filadelfia para el tercer juego el viernes.

Los Celtics recortaron una desventaja de siete puntos al inicio del último cuarto hasta ponerse 91-89, antes de que una racha de 11-0 devolviera a los 76ers la ventaja 102-89 con poco más de cuatro minutos por jugar. Los Celtics retiraron a sus titulares con poco más de un minuto restante.

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Jaylen Brown encabezó a los Celtics con 36 puntos. Jayson Tatum añadió 19 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias.

Tras tener problemas en tiros de campo en el primer encuentro, los 76ers necesitaban mucho más de Maxey y Edgecombe. Lo consiguieron: la dupla cargó con el peso de un equipo que lanzó para 47,8% en tiros de campo, incluidos 19 de 39 desde la línea de tres puntos.

Boston apenas acertó 13 de 47 triples y lanzó 39,3% en tiros de campo en total, además de cometer 13 pérdidas que derivaron en 16 puntos de los 76ers.

Filadelfia, que volvió a no contar con el pívot Joel Embiid al continuar con un programa de fortalecimiento y acondicionamiento tras una apendicectomía el 9 de abril, se quedó sin Edgecombe en dos tramos breves el martes.

Edgecombe salió cojeando con dolor evidente y se fue directo al vestuario para recibir tratamiento tanto en el primer como en el tercer cuarto.

Regresó en ambas ocasiones y siguió anotando para ayudar a los 76ers a tejer una ventaja de hasta 13 puntos en el tercero.