ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Un grupo de niñas reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con ¡gran alegría! su primera comunión.

Acompañadas de sus papás, participaron emocionadas en la ceremonia, que se efectuó en la parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret.

Las pequeñas, alumnas del Instituto Lomas del Real compartieron con seres queridos, amigos y compañeras su emoción por este día especial.

Con ellas, sus padrinos.

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El padre César Rodríguez, capellán del Colegio, celebró la Solemne Eucarística.

El presbítero invitó a las niñas a que lleven siempre en su corazón al Niño Jesús y preserven su amor, fe y esperanza en Él.

Enseguida, les impartió el sacramento.

Al concluir la celebración, cada pequeña se reunió con sus invitados en una recepción, donde les felicitaron y desearon bienestar en su vida.