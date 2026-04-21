logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

RECIBEN LA HOSTIA CONSAGRADA

Por Maru Bustos PULSO

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de niñas reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con ¡gran alegría! su primera comunión.

Acompañadas de sus papás, participaron emocionadas en la ceremonia, que se efectuó en la parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret.

Las pequeñas, alumnas del Instituto Lomas del Real compartieron con seres queridos, amigos y compañeras su emoción por este día especial.

Con ellas, sus padrinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El padre César Rodríguez, capellán del Colegio, celebró la Solemne Eucarística.

El presbítero invitó a las niñas a que lleven siempre en su corazón al Niño Jesús y preserven su amor, fe y esperanza en Él.

Enseguida, les impartió el sacramento.

Al concluir la celebración, cada pequeña se reunió con sus invitados en una recepción, donde les felicitaron y desearon bienestar en su vida.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!
    XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

    XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

    SLP

    Maru Bustos

    XIMENA FESTEJA SUS 15 AÑOS
    XIMENA FESTEJA SUS 15 AÑOS

    XIMENA FESTEJA SUS 15 AÑOS

    SLP

    Maru Bustos

    ATMÓSFERA multicolor

    Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco
    Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

    Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

    SLP

    AP

    El evento combinó ritmos techno y temáticas religiosas en un homenaje al líder católico fallecido en 2025.

    Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra
    Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

    Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

    SLP

    EFE

    El festival incluye actividades para todas las edades y recauda fondos para soldados en el frente.