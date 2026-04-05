A base de jonrones triunfan Medias Blancas

CHICAGO.- Munetaka Murakami conectó un jonrón de dos carreras y Colson Montgomery le siguió con un cuadrangular solitario en la sexta entrada de tres carreras de Chicago, mientras los Medias Blancas vencieron 6-3 a los Azulejos de Toronto el sábado para su segunda victoria consecutiva.

El cubano Miguel Vargas sumó dos hits, incluido un doble.

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó su primer jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras en la parte alta de la sexta para darle a Toronto (4-4) una ventaja de 2-1. El bateador emergente Nathan Lukes impulsó una carrera con un elevado de sacrificio.

Antes del juego, los Azulejos colocaron en la lista de lesionados al receptor mexicano Alejandro Kirk, dos veces All-Star, por una dislocación y fractura del pulgar izquierdo.

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Chris Murphy (1-0), el tercero de seis lanzadores de Chicago, trabajó una entrada y se acreditó la victoria. El dominicano Seranthony Domínguez sorteó un sencillo y una base por bolas en la novena para conseguir su primer salvamento.

Little (0-2) consiguió apenas un out, mientras permitió tres carreras con tres hits.

Por los Azulejos, el dominicano Jesús Sánchez de 1-1.

Por los Medias Blancas, los venezolanos Lenyn Sosa de 3-1 con una anotada y Luisangel Acuña bateó de 4-1.