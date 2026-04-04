Con grand slam Mellizos vencen a los Rays 10-4

MINNEAPOLIS.- Tristan Gray conectó el primer grand slam de su carrera para coronar una séptima entrada de siete carreras de los Mellizos de Minnesota en una fría y lluviosa victoria 10-4 en el juego inaugural en casa ante los Rays de Tampa Bay el viernes.

El batazo de Gray, una línea con un out ante un cutter con cuenta de 1-1 del venezolano Yeondrys Gómez, fue lo suficientemente alto como para superar la barda de 23 pies del jardín derecho, después de que Kevin Kelly (0-1) cerrara una complicada aparición como relevista al otorgar bases por bolas consecutivas con las bases llenas.

Josh Bell sumó dos imparables y dos carreras impulsadas por los Mellizos, incluido el sencillo que rompió el empate en la séptima. Kelly abrió esa entrada al golpear a Byron Buxton en el antebrazo derecho con un lanzamiento, lo que obligó al jardinero central All-Star a salir del juego.

Los Mellizos informaron que las radiografías no mostraron fractura en el antebrazo.

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Gray, quien también conectó un elevado de sacrificio, se quedó con el último puesto disponible del roster el día inaugural como infielder suplente. La temporada pasada conectó tres jonrones en 30 juegos con los Rays.

El juego comenzó con una hora de retraso tras una tarde empapada y un apagón en el centro de la ciudad; el primer lanzamiento se realizó con una temperatura de 3 grados Celcius y el encuentro terminó bajo una lluvia intensa.

Con Joe Boyle, de 2.03 metros, por los Rays, y Bailey Ober, de 2.05 metros, por los Mellizos, los abridores habrían sido un gran duelo en un partido improvisado de baloncesto. El duelo en la lomita fue regular.

Ober trabajó cuatro entradas por segunda apertura consecutiva, quedando en desventaja tras un sencillo de dos carreras con dos outs de Nick Fortes en la primera y un doble impulsor con dos outs de Ben Williamson en la cuarta.