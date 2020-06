"A México le ha faltado ambición", afirma Samuel Eto'o

Samuel Eto'o no olvida aquella lluviosa tarde del 13 de junio 2014, en el estadio Das Dunas de Natal, Brasil. "No habla de eso, pero Rafa [Márquez] me pisó mucho", bromea el exgoleador camerunés, al narrar el duelo entre la selección que él capitaneaba y esa que suma casi tres décadas de chocar con el mismo obstáculo.

Aquel fue el primer juego para ambos en Brasil 2014. Camerún fue eliminado en fase grupal y el Tricolor volvió a sollozar tras los octavos de final, como le ocurre ininterrumpidamente desde EEUU 1994.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Eto'o -embajador de la Copa del Mundo Qatar 2022-, considera que al Tricolor le ha faltado ambición para dar el paso con el que amaga desde finales del siglo pasado, porque talento tiene... Y la muestra es su gran amigo Rafael Márquez.

"¿Qué le falta a una Selección siempre? Si tú no ganas, siempre te falta algo... Y es creer", sentencia. "No es solo para México, sino para todas las selecciones que les falta eso, porque tienen los jugadores, el entrenador, la afición, dinero para prepararse, así es que lo que le falta es la ambición. Y eso, lo tienes o no".

Porque no duda de los futbolistas mexicanos.

"Cuando veo a jugadores como 'Chicharito' [Hernández], [Giovani] Dos Santos, a quien tuve de joven [en el Barcelona]... Si esta generación se va y no ganan, será una gran pérdida para México, porque son chicos que tienen una calidad increíble y lo demuestran en los equipos a los que han ido", dice. "A veces, la diferencia entre el buen jugador y el gran jugador es que éste cree que con su calidad, puede cambiar el partido en cualquier momento. Deseo francamente ver a México en lo más alto del podio en un Mundial".

Y le gustaría que fuera en Qatar 2022.



Conoce sólo al América y Tigres

Aunque tiene una muy buena amistad con Rafael Márquez, Samuel Eto'o reconoce no tener un amplio conocimiento de la Liga MX, aunque sí hay un equipo que tiene muy presente cuando se habla del futbol mexicano: el América.

El exgoleador camerunés y actual embajador de la Copa del Mundo Qatar 2022 reconoce que se interesó más por el balompié tricolor debido a su relación con el "Káiser de Michoacán".

"Francamente, no la conozco más allá (a la Liga MX), salvo el América", revela Eto'o, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. "Y hay otro equipo... En el que jugaba Jérémy Ménez...".

-Ese es el América...

-Y hay otro equipo con un jugador de Marsella, que lo estás haciendo muy bien... (André-Pierre) Gignac, en Tigres.

Son equipos que conozco así, nada más. Me interesaba de vez en cuando porque mi amigo Rafa viene de ahí".

Pese a eso, Samuel sí tiene una muy buena referencia de los aficionados mexicanos, por su presencia masiva en las Copas del Mundo.

"Doy las gracias a los hinchas mexicanos, porque -con ellos- el futbol es aún más bonito, porque son gente que viaja para disfrutar el futbol, y tengo la suerte de ser muy amigo de Rafa Márquez", reitera el embajador del Mundial Qatar 2022. "Lo que deseo es que vengan a vivir a Qatar la misma pasión que tienen".

"Disfrutarán del futbol, de un país increíble, aunque sea pequeñito. Hay cosas únicas en Qatar. Podrán disfrutar las vacaciones, además de que verán en vivo tres partidos de un Mundial: salir de un campo e ir a otro y a otro, lo cual no siempre se puede dar. Deseo verles aquí en Doha y poder disfrutar con ellos".