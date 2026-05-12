A pesar de la derrota Rojos aseguran playoffs

Los Rojos de la UPSLP sufrieron su primera derrota de la temporada al caer 31-10 frente a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en calidad de visitantes, resultado que los coloca en el segundo lugar de su grupo de cara a la última jornada de la temporada regular.

Aunque el marcador fue adverso, el encuentro dejó importantes enseñanzas para una escuadra que a lo largo de la campaña había mostrado solidez y competitividad. Errores de concentración y fallas en la ejecución durante momentos clave terminaron marcando diferencia en un partido donde el margen de error fue mínimo.

Tras el compromiso, el head coach Carlos Briones reconoció las fallas del equipo y aseguró que el tropiezo servirá como aprendizaje rumbo a la recta final de la temporada. "Esta derrota nos pone los pies en la tierra y nos recuerda que el talento no es suficiente si no existe ejecución perfecta. Los detalles ganan partidos y hoy no estuvimos a la altura de nuestro estándar. Lo importante es cómo vamos a responder", declaró.

A pesar de la derrota, los Rojos de la UPSLP ya tienen asegurado su lugar en playoffs; sin embargo, el objetivo del conjunto potosino sigue siendo cerrar de manera sólida la temporada regular para garantizar encuentros de postemporada como locales.

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El siguiente desafío será ante los Diablos del Sol de Aguascalientes, en un duelo que podría ser determinante no solo para la posición en la tabla, sino también para el ánimo y ritmo competitivo del equipo rumbo a la fase final.

Por su parte, el presidente del club, Guillermo Rodríguez, llamó a mantener la unidad y el enfoque pese al revés sufrido. "Las victorias emocionan, pero las derrotas enseñan. Este grupo tiene carácter y sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer. Seguimos en la pelea, seguimos unidos y seguimos buscando la perfección que nos acerque al objetivo que todos compartimos", expresó.

Con la postemporada ya asegurada, los Rojos de la UPSLP buscarán convertir esta derrota en un punto de aprendizaje que fortalezca al equipo para encarar la etapa decisiva de la campaña.