A qué hora y dónde ver los juegos de la jornada 3 del Apertura 2023

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX vive sus últimos partidos de la primera parte del Apertura 2023, ya que entrará en marcha la Leagues Cup.Para sábado 15 de julio hay tres partidos correspondientes a la Jornada 3, el que llama más la atención es el duelo de América, porque será el encuentro debut de Julián Quiñones.El primer encuentro del día lo protagonizan el Atlético de San Luis y Querétaro, un clásico de la zona. Los potosinos en dos jornadas no conocen el triunfo, mientras que los Gallos pese a no jugar la fecha pasada tienen tres puntos.El rival de las Águilas es el Puebla, otro equipo que no puede ganar en este torneo.La actividad se cierra en el estadio Universitario, donde habrá duelo de Felinos. Tigres, campeón de la Liga MX, se mide a León, campeón de la Concachampions.¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Liga MX hoy?Sábado 15 de julioAtlético de San Luis vs Querétaro17:00 horas / Estadio Alfonso LastrasTransmisión: ESPN y Star+América vs Puebla19:00 horas / Estadio AztecaTransmisión: Canal 5, TUDN y ViX+Tigres vs León21:05 horas / Estadio UniversitarioTransmisión: Canal 5, Afizzionados, TUDN y ViX+