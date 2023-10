Bellingham da victoria al Real Madrid en el ´94

El inglés Jude Bellingham, con un gol en el minuto 94, dio la victoria al Real Madrid frente al Union Berlín (1-0) en el partido disputado este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

El inglés ha caído de pie en el Santiago Bernabéu. No entiende de tiempos de adaptación, ni a LaLiga EA Sports ni a una Liga de Campeones en la que volvió a estrenar una temporada marcando, como las dos anteriores con el Borussia Dortmund, y en la que, tras un partido sin marcar, demostró de nuevo la importancia capital que tiene para el Real Madrid.

Seis goles en seis partidos. El centrocampista solo se quedó sin marcar el pasado domingo contra la Real Sociedad. Y todos sus tantos de una importancia vital.

El Real Madrid suma pleno de victorias en lo que va de temporada. Seis de seis encuentros disputados. Un total de 18 puntos -15 en Liga y 3 en la Liga de Campeones- de los que Bellingham es artífice directo con sus goles en ocho.

Este miércoles, contra el Union Berlín, dio la victoria al Real Madrid en el minuto 94, como ya ocurriera en LaLiga EA Sports contra el Getafe (2-1 y gol en el 95), frente al Celta de Vigo (0-1 en el 81) y en casa del Almería (anotando el 1-1 y el 1-2).

Solo en un partido su participación en goles no resultó en fuente directa de puntos, aunque sí para dar tranquilidad en el encuentro. Fue en su estreno oficial, contra el Athletic Club en San Mamés, en el que marcó el 0-2 después de que el brasileño Rodrygo Goes anotase su único tanto hasta la fecha.

A BELLINGHAM LE GUSTA LA ´CHAMPIONS´

El inglés aterrizó este verano en un Real Madrid que es el rey de la Liga de Campeones, con 14 trofeos en sus vitrinas, más que cualquier otro club. Una presión extra que no ha pasado factura al centrocampista, ya que también tiene una relación idílica, a pesar de tener solo 20 años, con la mejor competición de clubes del mundo.

Y es que Bellingham suma, con el tanto de este miércoles frente al Union Berlín, tres ediciones de la ´Champions´ en las que arranca marcando. Solo se quedó sin hacerlo en su estreno cuando tenía solo 17 años y jugó 45 minutos frente al Lazio.

En sus dos siguientes estrenos, también con el Borussia Dortmund, Bellingham vio puerta frente al Besiktas y contra el Copenhague.

Una pasada edición de la ´Champions´ en la que ya demostró su madurez y buen hacer, ya que anotó en los primeros cuatro partidos de la fase de grupos.

En total, 24 partidos en Liga de Campeones en los que ha anotado siete tantos y repartido cinco asistencias, números de mérito para un futbolista que cumplió 20 años el 29 de junio.

Este miércoles sumó un gol más, el primero en ´Champions´ con la camiseta del Real Madrid y que rompió el mal hacer de sus compañeros de cara a puerta, que dispararon hasta en 29 ocasiones antes de que Bellingham lograse superar al guardameta danés del Union Berlín Frederik Ronnow.