A qué hora y dónde ver los partidos del sábado de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La jornada 8 del Clausura 2023 comenzó este viernes con los empates entre Juárez y León y el primer triunfo en el año de Cruz Azul sobre Puebla. Este sábado hay partidos atractivos como el duelo entre Atlas y Tigres, el clásico entre Pumas y Chivas, y por supuesto, la persecución por el récord de victorias de Monterrey, que recibe al Necaxa.

El Atlético San Luis recibe al Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras después de sufrir la derrota contra América en suelo potosino, por lo que necesita cambiar la cara en un duelo para no perder puestos en la pelea por el repechaje.

A la misma hora, el líder del torneo, los Rayados de Monterrey, buscarán su séptimo triunfo consecutivo en el torneo, lo que los colocaría a un triunfo de un récord histórico en la institución albiazul. Enfrente estarán unos Rayos motivados por la paliza a los Pumas entre semana.

Finalmente, el Estadio Jalisco y el Estadio Olímpico Universitario cierran el telón de la jornada sabatina con los partidos entre Atlas - Tigres y Pumas - Chivas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS?

Atlético San Luis vs Santos Laguna

HORA: 17:00 hrs

TRANSMISIÓN: ESPN

Monterrey vs Necaxa

HORA: 17:05 hrs

TRANSMISIÓN: FOX Sports

Atlas vs Tigres

HORA: 19:05 hrs

TRANSMISIÓN: Canal 5 TUDN

Pumas vs Chivas

HORA: 21:05 hrs

TRANSMISIÓN: Canal 5 TUDN