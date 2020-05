A salvo, el salario de jugadores de Cruz Azul a pesar de cuentas congeladas

Los jugadores, cuerpo técnico, directiva y staff del Cruz Azul no tendrán complicaciones para recibir sus quincenas este fin de semana, a pesar de que cuentas de la Cooperativa fueron congeladas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

"Se llevó a cabo si el congelamiento, pero no de todas las cuentas. El compromiso que se tiene de pagar a todos los colaboradores de la organización el día de hoy, considerando del domingo es el último día de mes, salió sin problema alguno", comentó Jorge Hernández, portavoz de la cementera.

Ayer jueves, se reveló la UIF congeló las cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, además la de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, por presunto "lavado de dinero" y delincuencia organizada.

La investigación señala que los tres diseñaron un esquema para desviar recursos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas personales en el extranjero. Los movimientos serían por mil 200 millones de pesos y se habrían dado entre los años 2013 y 2020.

"Evidentemente se están llevando a cabo las acciones pertinentes de carácter legal y conforme a ley", añadió el vocero. Sobre la posible desafiliación del club de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Hernández indicó que "hemos recibido muchas llamadas de afecto y de apoyo, porque no hay ninguna acreditación firme en funciones.

La autoridad tiene la obligación de atender esa demanda, que fue de particulares –el pequeño grupo de socios que han venido para una u otra manera y que afecta la imagen institucional–.

"Hay una investigación. Las autoridades están atendiendo a un tema de una denuncia de particulares y están en la obligación de hacerlo. En nuestro caso, es mostrar todas las pruebas que deslinden a los directivos de la organización de todas esas imputaciones, que son absolutamente falsas".