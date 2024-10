a todo pulso

LOS PROBLEMAS DE CHIVAS el tema de su director técnico, Fernando Gago, que ha despertado una serie de especulaciones en las que se dicen todo tipo de posibilidades; que, si se va, que ya declaró que él y su entorno no han tenido contacto con Boca Jrs. Aquí es muy sencillo: si Gago declara que está en tratos con los argentinos incurre en una falta legal, y si Chivas hace lo mismo y declara ya tener un sustituto estaría faltando al contrato entre ambos, el Boca no tiene qué tratar nada con Chivas. En el contrato en donde se señala lo que procede ante una salida anticipada decidida por el técnico, se marca una cantidad a pagar por parte de éste, no por el club que lo pretenda, así que Boca no tiene porque buscar a Chivas y viceversa; en caso de que Gago declare que está en tratos con los Xeneizes, estaría en automático comprometiéndose y aceptando indemnizar a Chivas con el monto acordado. Si Chivas da el primer paso y le rescinde el contrato, el técnico no tiene compromiso legal y se va libre, es por esto que las declaraciones del argentino son en el tenor que las hizo y las Chivas están en lo correcto; no pueden anticipar nada. Boca no le haría el pago a Guadalajara, el que tendría que pasar por la caja del club o hacer la transferencia tendrá que ser Fernando Gago o la empresa que lo representa, si es que está incluida en el contrato y tiene reconocimiento oficial ante FIFA. Es muy frecuente que los sudamericanos dejen tirados a algunos clubes mexicanos, ya sea con técnicos o con jugadores, hay muchos ejemplos; por eso hace ya algunos ayeres se implemento el no escrito pacto de caballeros, bien o mal funcionó en la protección con los contratos con los extranjeros, el problema fue que este pacto fue creciendo y haciéndose muy a favor solamente de los clubes y perjudicando a los mexicanos, pero el objetivo principal que era poder protegerse de las artimañas que utilizaron por muchos años los clubes y representantes de extranjeros si funcionó, se fue distorsionando hasta que desapareció y ahora con muchos inventos o pretextos abandonan a los clubes mexicanos. El tiempo nos dirá si Fernando Gago fue legal o no con Chivas.

FECHA FIFA el primer partidos se jugará en Puebla, en donde el Tricolor le hará los honores al club Valencia de España que no marcha bien en su liga y que tendrá varias ausencias, ya que en ese equipo militan algunos seleccionados de países europeos y africanos como son los casos de su arquero titular Nyland que se reportó con Noruega, el defensor francés Badé, el mediocampista argentino Ariel Montiel y los dos delanteros titulares Iheanacho que representará a Nigeria y Likébakio, que hará lo propio con Bélgica. Hay que mencionar que Valencia tiene otros juveniles de las Sub21 de Francia y de España que si son llamados en esta fecha FIFA pues prácticamente vendrá a México con un equipo muy parchado. No es la primera ocasión que la selección de nuestro país se enfrenta a clubes, en la historia del Tri, hace muchos años era recurrente. Para su preparación en 1966 jugó contra Sevilla al que venció 3 a 1, empató con el A.C. Milán y con el Sheffield United de Inglaterra. En otros años en sus preparaciones pre mundialistas, también jugaba seguido contra la selección Jalisco, con el Atlante, Necaxa, Guadalajara, Atlas y varios más, en esas épocas era algo justificado no poder jugar en contra de selecciones importantes porque los viajes eran muy desgastantes, solamente las que hacían giras podrían ser sus rivales. El segundo partido es en contra de los Estados Unidos que estrena técnico en la persona del argentino Mauricio Pochettino, que tiene una trayectoria impresionante, en España dirigió y salvo del descenso al CD Espanyol, en Inglaterra fue técnico de tres equipos, el Southampton, el Tottenham y el Chelsea, en Francia del Paris Saint-Germain, por eso la selección de las barras y las estrellas lo eligió como responsable de su selección, ya que su experiencia europea es precisamente lo que encaja en la forma en que los norteamericanos trabajan. Que tengan un excelente día.