a todo pulso

TRIUNFOS SON AMORES y aunque el Atlético de San Luis esté teniendo un torneo malo, la victoria ante “Los Bravos” de Juárez no deja de ser un resultado que les regresa la confianza, si bien es cierto que el juego no fue una demostración de gran avance futbolístico al menos ya se mantuvo la portería en ceros, ya no se recibió gol y eso es bueno. Nunca es tarde para reaccionar y poder aspirar a tener un cierre de torneo que les permita sumar la mayor cantidad de puntos para seguir en una buena posición dentro de la tabla de cociente, tengamos en cuenta que hasta esta jornada once el ADSL tiene siete equipos debajo de ellos, pero al termino del clausura 2025 se borran dos torneos y ese renglón se debe de cuidar muy bien para poder arrancar la siguiente temporada 2025-2026 con una cómoda ventaja que les ayude a tener la tranquilidad de estar más ocupados en aspirar hacía arriba, que estarse cuidando de las ardientes llamas de pagar alguna de esas incomodas multas.

LA BENOVOLENCIA DE LA LIGA MX históricamente ha permitido a algunos equipos que se metan al Play Inn teniendo una racha al final del torneo que les de puntos suficientes para colarse de ultimo momento a pesar de no tener un buen torneo; con esto no queremos decir que el ADSL lo vaya a lograr, pero viendo los equipos que tienen arriba de ellos y que también están jugando de regular a mal, tampoco se puede descartar esta efímera posibilidad.LA JORNADA DOCE que se jugará el próximo fin de semana puede ser una nueva oportunidad para que el ADSL se traiga los 3 puntos ya que su anfitrión Cruz Azul no es para nada el equipo que el torneo anterior daba miedo, por el contrario, “Los Cementeros” de sus cinco partidos como locales han empatado 3 y han ganado 2 por un gol de diferencia, les ha costado mucho trabajo ya que el 2 a 1 que obtuvo en contra de Pachuca fue muy engañoso y el 1 a 0 con que le ganó a Querétaro originó una gran rechifla y abucheos por parte de sus aficionados, aunque claro, como plantel Cruz Azul es superior a San Luis y el quinto lugar de la tabla nadie se los ha regalado, las dos derrotas que tienen fueron de visitantes y de local no ha perdido, el empate no le vendría mal a los potosinos.PARTIDOS IMPORTANTES se tendrán esta jornada, en ellos ya se irá definiendo las posiciones que finalmente ocupen los primeros lugares; el Necaxa vs. León es uno de ellos, ya que si “Los Rayos” salen airosos difícilmente saldrán mínimo del Play Inn, pero si León gana se afianza en el primer lugar, en el papel debe de ser un buen partido. Toluca visita a Puebla, podría parecer fácil para “Los Choriceros”, buscarán ganar para seguir dentro de los cuatro de arriba, pero como se dice en el futbol, los partidos hay que jugarlos. “Los Tigres” con su novedoso cuerpo técnico que sorprendió a propios y extraños tendrán de rival al Santos que tiene dos torneos para el olvido, pero el fin pasado le ganó al líder general, veremos si lo de Santos es reacción o solo fue un golpe de suerte. “Tigres” con ese plantel tiene la obligación de ganar. Atlas recibe en el Jalisco a “Las Águilas” que aspiran, como siempre, a ocupar el primer lugar general, ya que esto les permite en caso de llagar a la final ser locales y eso cuenta mucho, por ello saldrán con todo ya que en sus últimos juegos han dado de qué hablar y el resultado del juego de vuelta de la Concachampions que tendrán hoy puede ser factor importante. Pumas vs. Monterrey tiene también un toque especial ya que los dos aspiran a mejor en la tabla, este puede ser un partido atractivo por que el que pierda se puede ir quedando. Pachuca vs. Tijuana tiene lo suyo, “Los Tuzos” calladitamente ahí van y de ganar se meterían momentáneamente a clasificación directa. Juárez en contra de Chivas, hay dos puntos de diferencia entre ellos y si los fronterizos salen airosos seguirán en zona de calificación. Querétaro recibe a Mazatlán y los de Vucetich están en una posición que de resultar con la victoria se meten a la pelea. Que tengan un excelente día.