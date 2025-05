a todo pulso

CUANDO NO LES LLUEVE LES LLOVIZNA parece que a la Federación Mexicana de Futbol no puede tener una semana tranquila, su operadora la Liga MX siempre está en medio de problemas o al menos en polémicas. Ahora se le están revelando algunos equipos de la Liga de Expansión. Han circulado noticias de que diez clubes han recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo, para solicitar se pida a la FMF y a la Liga MX que vuelva el descenso y ascenso para el siguiente año futbolístico; situación que se ve muy difícil de que el TAS pueda ordenar ya que las federaciones y asociaciones afiliadas a la FIFA tienen autonomía para el desarrollo y operación de sus competiciones internas, los dueños de los equipos de la Liga de Expansión se dicen no escuchados por los mandamás de la FMF y la Liga MX y mucho menos por la asamblea de dueños de los clubes de la máxima división, que son los que tienen la voz cantante para estas determinaciones. Desde el 2019 en que se tomó esta drástica decisión se habló que para el 2025-2026, una vez ya recuperados del daño económico que había causado la pandemia del Covid, se abriría nuevamente a los equipos de las ligas de ascenso la oportunidad de poder subir y, por ende, descender de acuerdo a la porcentual, pero ya sabemos que se cambió todo y se notificó que por lo pronto y sin fecha futura no se abriría el descenso ni ascenso.

LA FEDERACIÓN a través de un comunicado de prensa manifiesta qué hasta ayer, ellos no tenían ninguna notificación de algún procedimiento en su contra por parte del TAS, ni de la FIFA en donde se pida el regreso del descenso y del ascenso. Es muy probable que los inconformes no encuentren eco a su petición, recordemos que este tema ya lo habían llevado a la FIFA por algunos clubes de la entonces Liga de Ascenso y fue desestimado. Es un tema que se resuelve por votación interna; en los estatutos de la FMF, la Liga MX tiene el 40%, la Liga Femenil fiel aliada de la MX 18%, La Expansión 5%, la Premier tiene 18%, la TDP 13% y el sector amateur 6%; ni sumando a todos los equipos de las categorías menores les alcanza para revertir una decisión de la Liga MX, o sea que no hay forma.

RECORDEMOS que el dinero que se cobra a los equipos que ocupan los tres últimos lugares de la tabla porcentual de la Liga MX, es aplicado en la Liga de Expansión repartiéndose entre la mayoría de los 15 equipos que participan en ella, a los que están por invitación no les tocan los veinte millones de pesos que por temporada se les da para su operación; aquí más bien hay que pensar que la Liga MX, a como se las gastan hasta les pueda retirar ese apoyo, esperemos que surja el milagro y el TAS falle a favor de que se regrese al ansiado descenso y ascenso o al menos que se permita ascender a dos equipos y llegar a los veinte que en un principio se planeó.

UNA FINAL JUSTA ya que se disputará entre los dos mejores equipos del torneo regular, un Toluca que ha demostrado gran futbol y encabezados por Alexis Vega parecen estar muy motivados para lograr coronarse, objetivo para el que se trajo a Tony Mohamed y se hizo una inversión casi a la par de los regios, el equipo está proyectado para eso y está a dos partidos de lograrlo; pero hay que ver que dice el América que pretende hacer historia y conseguir su cuarta corona consecutiva y así escribir una hazaña que les permita seguir siendo el club más ganador del futbol mexicano. Está todo listo para que sea una serie espectacular, ambas escuadras tienen buen plantel y jugadores que están en muy buen momento, son dos equipos muy parejos, incluso en el banquillo, ya que el “Turco” Mohamed tiene vasta experiencia en liguillas y va por su cuarto título, pero André Jardine buscará afanosamente obtener la gloria de coronarse también por cuarta vez y consecutivamente. El tema del arbitraje debe de ser muy bien cuidado por la comisión y no pretender hacerse presente con protagonismo y mucho menos con dejar dudas o polémicas en su trabajo, ojalá y así sea. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com