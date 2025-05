Lorena Ochoa, gran aliada de Gaby López

México.- Lorena Ochoa es la mejor golfista que vio nacer México. Lo dejan en claro 27 victorias en la LPGA, dos campeonatos mayores, 109 veces dentro del Top 10 y más de 14 millones de dólares en ganancias. Ese legado sirvió como inspiración para miles de mujeres que hoy buscan vivir a través del golf. Gaby López es una de ellas.

La tapatía aún sostiene el récord de 158 semanas consecutivas como número uno del mundo y sus enseñanzas resuenan en la mente de la actual número 59 del ranking.

“Todo el mundo sabe que Lorena siempre ha sido uno de mis ídolos. Dentro y fuera de la cancha ha sido una gran mentora”, reveló López, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “Tengo una amistad bonita con ella y siempre ha sido abierta a compartir todo lo que conoce, lo que sabe y cómo puede ayudarme. En 2023, me ayudó mucho con mi rutina y poner en estructura las cosas”.

“En el tour profesional, puedes perderte un poco si no tenemos un camino bien definido y ella me ayudó mucho a que me enfoque en una sola cosa y me salga bien”, agregó.

