a todo pulso

EL TEMA de la selección nacional mexicana siempre será complicado de entender e incluso de opinar. Cada periodo mundialista nos llena de esperanzas y de ilusiones; en los dos mundiales pasados hubo un solo técnico que dirigió la eliminatoria y la fase final del torneo, para este mundial ya van tres directores técnicos que han desfilado por la selección, Diego Cocca a quién no se le dio oportunidad ni de sentarse bien en el banquillo, Jaime Lozano que a mi parecer solamente fue utilizado bajo la conveniencia de algunos directivos de la FMF y Javier Aguirre al que se le considera por algunos sectores de la prensa como el mejor director técnico mexicano de todos los tiempos. Nos tratan de convencer con el discurso que es el único que ha estado no se cuantos años en Europa, pero hay un dicho muy verdadero que dice que nunca segundas partes fueron buenas, entonces las terceras menos, aquí se vio nuevamente la desunión de los federativos ya que unos apuntaban para un lado y como es costumbre, otros para el lado contrario, como dicen por ahí, solo por llevar la contra en automático. Esto no es nuevo, siempre ha habido grupos opositores y no quiere decir que sea malo, lo malo es cuando se afecta a lo deportivo y les vale un comino mientras obtengan sus beneficios personales.

EL NIVEL actual de la selección es muy cuestionable ¿pasará por el director técnico? ¿los jugadores? ¿la dirigencia de la FMF? Es difícil de descifrar; jugadores de calidad los hay y son varios, el tema es a cuáles elige Javier Aguirre, qué tanto compromiso habrá de los elegidos, qué tanto respaldo tendrán de la afición que esta molesta y dolida con su selección y no sólo por la derrota en contra de Suiza, sino porque no se ve una selección que tenga futuro ya que su desempeño en la cancha deja mucho que desear con la alineación que sea, aquí sí hay responsabilidad del técnico porque no se ve un estilo definido, no se ve qué esquema practican. Esperemos que el partido de ayer haya dejado conclusiones al Vasco y en la Copa de Oro se vea ya un claro avance rumbo al campeonato mundial del 2026.

LA LIGA DE EXPANSIÓN esta caliente, en los próximos días será la asamblea anual en donde se autoriza el calendario de juegos y el reglamento que regirá la temporada 2025-2026. Ahí se espera que los equipos que quedan del grupo opositor levanten la voz y busquen lograr el objetivo de que regrese el ascenso y descenso que sería lo justo, pero a la Liga MX no les interesa la justicia a ellos les interesa seguir con su proyecto y con esto proteger a los clubes que corren riesgo deportivo de perder la categoría. De los diez clubes que se manifestaron al inicio ya se arrepintieron cuatro Atlante, Tampico, Alebrijes de Oaxaca y Cimarrones de Sonora que solo ellos saben por qué recularon. Ayer los seis que quedan Atlético La Paz, Cancún F.C. Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida y Leones Negro de la U de G, realizaron una conferencia de prensa en donde el presidente de la U. de G. Alberto Castellanos habló en nombre de los demás y fue muy explicito en su discurso para reivindicar sus intenciones, llama la atención que otro que también lidereaba a los opositores José Luis Higuera no se haya presentado y esto hace ver que avienta por delante a los otros y él se espera para mejor momento, también estuvo ausente Arturo Lomelí del Atlético La Paz, enviaron a sus representantes que la verdad sólo cumplieron con decir presente.

SE ESPERA la reacción de la Liga MX que maneja a la Expansión y seguramente, a como estilan, será una embestida que pueda afectar a los seis “Valientes” que quedan. Aquí hay mucho de fondo, se dice del acuerdo que se firmó en la época de Enrique Bonilla y que luego fue modificado por la administración de Mikel Arreola en donde se desconoce ese acuerdo, esto hará quedar mal a los opositores y es muy probable que el TAS de su resolución basada en que cada federación tiene autonomía para trabajar bajo su reglamento de competencia. Que tengan un excelente día.

