a todo pulso

BUENA MEDIDA de la Liga MX. Se anunció que desaparece la categoría Sub 23 y se da lugar a la Sub 21, el bajar el límite de edad en esta división formativa parece correcto, la 23 había sustituido a la Sub 20 y esto realmente se veía fuera de lugar, ya que, si a los 23 años no has desarrollado en tú carrera futbolística una solvencia para competir en la máxima división, pues ya se ve complicado que puedas llegar. Aunado a esto se subió la cantidad de minutos que deben de cumplir los clubes con la alineación de menores para el campeonato 2025-2026, ahora serán 1,530 minutos lo que se tengan que cumplir, aquí cabe señalar que se extienden los menores a los años, 2003, 2004, 2005 y 2006 o sea que los jugadores de 19 a 22 años acumularán minutos, esperemos que esta nueva regla sirva para verdaderamente promover que los jugadores en desarrollo puedan consolidarse y no se alineen solo para cumplir los minutos.

LA MULTIPROPIEDAD seguramente seguirá presente en la Liga MX, ya que en la pasada asamblea de dueños ni siquiera se tocó este tema, se autorizó la venta del Querétaro siempre y cuando los nuevos dueños cumplan con los requisitos señalados para ingresar a la FMF como socios propietarios de un club. En el caso de Puebla aparece como socio mayoritario su actual presidente Manuel Jiménez García, siendo parte también de la sociedad Manuel Ruiz y Héctor Álvarez quienes son empresarios farmacéuticos e inversionistas de la Franja, aunque se menciona que Grupo Azteca está atrás de ellos, pero legalmente son los dueños del equipo. En cuanto a Grupo Pachuca de Jesús Martínez y Grupo Orlegui de Alejandro Irarragorri no se habló nada de sus clubes, extra oficialmente en León se menciona que se creó un fideicomiso para el manejo del equipo, pero de ahí a que haya cambiado de dueños no parece. Por su parte Orlegui ha manifestado su deseo de vender a Santos, cuyo valor tasaron en 350 millones de dólares que incluyen estadio, instalaciones y el equipo, se ve difícil que un valiente le entre al quite de Irarragorri. Por lo pronto el campeonato 2025-2026 seguirá contando con multipropiedad.

ATLÉTICO DE SAN LUIS ya hizo oficial la llegada del italobrasileño Joao Pedro para reforzar su delantera, así como el regreso del José de Jesús “El Tepa” González que ya había vestido la casaca del equipo local, sumando a ellos al español Juan Pedro “Juanpe” Ramírez, siendo hasta ahora los tres refuerzos oficiales del equipo; el brasileño Joao Laurenco fue subido de la Sub 23 al primer equipo, no se sabe si el área deportiva del club tenga por ahí guardado otro jugador que venga a engrosar sus filas o ya con esto se haga frente al próximo torneo de Apertura 2025, tampoco se sabe de la salida de algún otro elemento, más que de las ya conocidas de Jhon Murillo y Leo Bonatini.

EL DIRECTOR TÉCNICO Guillermo Abascal hasta ahora no ha hecho declaraciones, se ha concentrado en la pretemporada del equipo, que por cierto ya realizó un par de partidos amistosos en contra de Tijuana y Correcaminos de la UAT, seguramente ya está en el proceso del diseño final de su cuadro ideal y trabajando arduamente con sus muchachos para estar listos el 13 del mes próximo en que visitan al León en la jornada uno.

EL GOBIERNO DE LOS EUA parece que determinó no hacer redadas en los estadios en donde se realiza el mundial de cubes y la copa de oro, esto enfocado a que la FIFA se convenciera de que no habrá ambiente hostil ni deportaciones en el próximo campeonato Mundial del 2026, el futbol ha sido recibido por el país de las barras y las estrellas de buena manera y sabiendo de la gran derrama económica que les dejará, hicieron mutis en cuanto a los migrantes.

LA SELECCIÓN MEXICANA pasó a la siguiente ronda y se espera que se imponga a Arabia Saudita en su próximo encuentro, los dirigidos por Javier Aguirre parece que en su último partido en contra de Costa Rica encontraron una mejor manera de juego, faltándoles contundencia en cuanto a anotaciones, pero una mejoría ya se vio. Que tengan un excelente día.

