a todo pulso

AL INICIO tuvo en casa el ADSL; los Tigres con muy poco lograron sacar el triunfo por desatenciones muy marcadas en la defensiva del equipo de casa. En el primer tiempo los locales fueron superiores, pero no lograron abrir el marcador, es más el portero Andrés Sánchez no tuvo ningún balón de peligro en su meta en toda la primera mitad, si embargo, al minuto tres del arranque de la complementaria nuevamente un error le permite a Marcelo Flores convertir el primer gol del encuentro en una jugada en donde siembra a sus rivales y saca un trallazo que deja sin oportunidad a Andy Sánchez, los potosinos lograron empatar con un gol de Joao Pedro y con esto parecía que el empate era justo, pero Guido Pizarro metió a su artillería en la delantera felina y con Diego Laínez, Juan Bruneta y André- Pierre Gignac, los Tigres se volvieron a poner en ventaja en otro grave error defensivo, para así dejar el resultado final a favor de los visitantes.

EL ARRANQUE de este torneo de clausura 2026 sabemos que será muy difícil para el ADSL ya que los rivales que le tocaron son muy regulares y peligroso, por eso es que se debe de considerar que el riesgo de no conseguir buenos resultados es latente, pero hay que jugar los partidos para poder sacar una conclusión, tampoco es imposible ganarle al América, Xolos o Chivas, en estos encuentros se verá si lo que ha declarado el profesor Abascal está teniendo resultados.

ES LA JORNADA UNO y no se puede hacer ya tan pronto un análisis que nos indique cual será el rumbo del resto del torneo, los refuerzos que iniciaron Benjamín Galindo y Anderson Duarte no desentonaron, creemos que cumplieron y que su aportación será mayor conforme se vayan acoplando a la idea del DT y se conozcan más con el plantel. Pero también hay un grupo de jugadores que ya deben de abonar más al equipo y ser parte fundamental en el funcionamiento.

EL RESTO DE LA JORNADA tuvo algunos partidos atractivos y otros muy pobres; sobresalen las Chivas que con un muy buen desempeño se impusieron claramente al Pachuca. León de la mano de Nacho Ambriz parece que será otro al del torneo anterior y dieron cuenta de un Cruz Azul que dejó muchas dudas. Juárez estrenando técnico en la persona de Pedro Faria Caixinha que conoce muy bien al futbol mexicano le ganaron de visitante a un Mazatlán, que es una incógnita para este torneo ya que su desaparición está anunciada. Atlas por la mínima se impuso a Puebla que mostro poco, pero para su serte le toca en la jornada dos el Mazatlán. Xolos y América dieron la mala nota en esta jornada y con un aburrido empate a cero goles decepcionaron a la fanaticada. Los Rayos del Necaxa también dieron una buena exhibición de futbol y de visitantes ganaron a un Santos que sigue desangelado. Monterrey fiel a su estilo domina parte de su partido, pero no aprovecha y Toluca cuando se decidió metió poco el acelerador y les saca el juego, con ese plantel el profesor Torrent tiene el compromiso de dar mucho mejores resultados. Otro que nada más no convence son los Pumas con muy poca demostración de futbol apenas empata con Querétaro que a base riñones y mucho entusiasmo casi le ganan a los del pedregal.

LA JORNADA DOS llega muy rápido y no hay tiempo de lamentarse, se tiene que dar vuelta a la página y tratar de recuperar puntos ya que será muy importante empezar a sumar los que no lo hicieron en la jornada uno. En el caso del ADSL su difícil visita a la CDMX ante las Águilas no los debe de asustar y tienen que llegar sin respetar jerarquías, claro, con los cuidados y el conocimiento que están ante un rival de calidad que siempre aspira a grandes cosas en cada torneo y su objetivo es ser campeones, San Luis debe de ser cauto, pero tiene que exponer algo y saber que de lograr un buen resultado su situación anímica cambiaría en mucho. Que tengan un excelente día.

