Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

ELIGE NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

Por Maru Bustos PULSO

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A

Patricia González Álvarez tomó posesión como presidenta de la Asociación Mexicana Femenil de Golf (AMFG) para el periodo 2025-2027.

La toma de protesta junto con las integrantes de su consejo directivo se realizó en una cálida celebración.

En el evento se contó con la presencia de Lilí Álvarez, directora general de la FMG, así como de María de los Ángeles Rangel, presidenta saliente.

También participaron las delegadas 2026-2027 de la Asociación, así como invitados especiales.

La Loma Residencia &Club de Golf fue sede de este magno evento de gran trascendencia para la AMFG que les brindó la oportunidad a las y los golfistas asistentes de fortalecer lazos fraternales, de amistad, unión y armonía.

