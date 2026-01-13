Patricia González Álvarez tomó posesión como presidenta de la Asociación Mexicana Femenil de Golf (AMFG) para el periodo 2025-2027.

La toma de protesta junto con las integrantes de su consejo directivo se realizó en una cálida celebración.

En el evento se contó con la presencia de Lilí Álvarez, directora general de la FMG, así como de María de los Ángeles Rangel, presidenta saliente.

También participaron las delegadas 2026-2027 de la Asociación, así como invitados especiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Loma Residencia &Club de Golf fue sede de este magno evento de gran trascendencia para la AMFG que les brindó la oportunidad a las y los golfistas asistentes de fortalecer lazos fraternales, de amistad, unión y armonía.