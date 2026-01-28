a todo pulso

REANUDA LA LIGA MX este fin se semana se pone nuevamente en marcha la Liga MX. Aquí en San Luis se llevará a cabo uno de los juegos que más espera la afición. Sábado a las cinco de la tarde, buen horario y con un lleno asegurado, ya que los boletos se vendieron en su totalidad; la tribuna del "Libertad Financiera" estará dividida, las Chivas tiene muchos seguidores en esta ciudad. Se espera un buen juego porque el "Chiverío" viene invicto y marcha de líder en el torneo, pero ADSL también trae lo suyo, en sus dos últimos juegos, de visita, logró cosechar 4 puntos tras ganar al América y empatar con "Xolos". Los locales podrán contar con Santiago Muñoz, delantero que ya fue registrado y el profesor Abascal tendrá una opción más en su ofensiva. El árbitro central será Yonathan Peinado Aguirre, joven nazareno de 26 años, con cinco años de haber debutado en la máxima categoría de futbol mexicano, la última vez que sancionó un juego al ADSL fue en el torneo de apertura 2025 en el triunfo de 4 a 1 vs Santos allá en Torreón, su última aparición con Chivas fue en su triunfo también de 4 a 1 vs Atlas, esperamos que su actuación sea buena y no influya en el resultado.

SE AGREGAN OPCIONES de televisoras para ver los partidos de local del ADSL ya que ESPN ha compartido sus trasmisiones con VIX y con TUDN para que haya una mayor opción para los aficionados de televisión.

SE DEFINIÓ LA FECHA para el homenaje a Don Jacobo Payán Latuff, en donde también se develará un monumento espectacular de quién ha sido históricamente el mayor impulsor del futbol profesional en San Luis Potosí, será el sábado 28 de febrero a las 13:00 hrs. En la esquina del Blvd. Río Españita y Malaquita. Ese día ADSL recibe la visita del Puebla en la jornada 8 y será una gran fiesta para el futbol potosino, una fiesta como las que Don Jacobo organizaba en los inicios del estadio en donde aparte de disfrutar los juegos de futbol la afición era apapachada por el señor Payán y todos salíamos contentos. Hay que recordar que Don Jacobo es el único directivo que ha estado en los cinco ascensos de los equipos de San Luis y directa e indirectamente siempre apoyó en las diferentes épocas a los equipos locales. Es quién le dio a esta ciudad un estadio digno de presumir y fue pieza fundamental en la actual sinergia del ADSL con el Atlético de Madrid. Este homenaje es promovido por una gran cantidad de amigos de Don Jacobo y por personas relacionadas con el futbol de la ciudad, han participado muy activamente varios sectores que algo tienen que ver con el desarrollo del espectáculo futbolero, los prestadores de servicios, los vendedores de esquilmos en el estadio y lo principal, cuando se realizaron las colectas para recaudar llaves y objetos de bronce y cobre, la respuesta de la afición fue muy buena. Hay que estar atentos a este gran acontecimiento que marcará una página especial en la historia del futbol potosino.

NO PODEMOS DEJAR de comentar lo sucedido con la selección nacional mexicana que dirige Javier Aguirre. Hay quienes señalan que los partidos en contra de Panamá y Bolivia no dejan nada al Tri, y son respetable estas opiniones, en mi manera de pensar creo que todos los juegos siempre dejan alguna enseñanza a su director técnico, ya sea para despejar dudas de "X" o "Y" elemento que quiere probar o para ver de cerca su comportamiento a nivel selección mayor; casi todos los convocados han cumplido con procesos en categorías menores y eso les abre las posibilidades de ser tomados en cuenta en la lista final, pero no todo termina en el 2026, hay jugadores jóvenes que seguramente estarán en plenitud de sus carreras en el siguiente campeonato mundial del 2030 y según han anunciado en Doña Fede, el proyecto es que Rafael Márquez sea el próximo responsable de la selección nacional y que a los prospectos actuales se les dará el seguimiento para ser base en un futuro, ojalá y así sea ya que este discurso no es la primera vez que se escucha, pero luego se nombra a otro presidente y todo cambia. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com