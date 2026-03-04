a todo pulso

DIFÍCIL situación está pasando el Atlético de San Luis, de ocho partidos jugados solamente ha ganado dos, empatado uno y perdido cinco, aún con esto su director técnico declara que no considera que el equipo esté en crisis, basta ver el desempeño que han tenido en la mayoría de los juegos y podremos concluir que el equipo no juega a nada, el técnico ha experimentado con movimientos poco entendibles y con alineaciones aún menos entendibles, ha improvisado posiciones que no le han dado para nada resultados, pero él señala siempre pretextos que no son válidos, trata de hacer entender cosas distintas a lo que se ve en el desarrollo de cada partido.

LA REGULARIDAD que han tenido algunos jugadores ha sido mala, en ocasiones dan lapsos de buen futbol y hacen ilusionarse a la afición, pero luego desaparecen por varios partidos y es inexplicable esa forma de desempeñarse tan pobre, llena de errores y desatenciones básicas. Pocos se salvan, ya que en la posición en donde los ponga el técnico responden o al menos hacen el esfuerzo, pero hay jugadores que el técnico ha alineado hasta en tres o cuatro posiciones diferentes y por muy plurifuncional que un jugador sea difícilmente tendrá la capacidad de realizar un buen trabajo en todas, por el contrario, el jugador se pierde y no encuentra una zona clara y definitiva de realizar su mejor futbol.

NOTORIAMENTE se ve que el plantel no le entiende a las indicaciones o planteamientos del entrenador, él podrá señalar lo contrario, pero como dice el dicho "lo que se ve, no se juzga" y sí, varios jugadores han cometido errores imperdonables, pero eso a veces es por la falta de confianza y presión con que juegan, tanto experimento y cambios constantes en el diseño de juego, sacan de control a cualquiera.

LA AFICIÓN está molesta y muestra su enojo con los abucheos y rechiflas. Pero para Guillermo Abascal significan lo mismos que los aplausos, ¡ha caray! Como que no hay congruencia en esa forma de entender abucheos y aplausos. Con esa forma de declarar demuestra que no entiende o no alcanza a ver la diferencia tan notoria entre una cosa y otra y si así descifra sus planteamientos de juego, ahora se entiende el porqué de los resultados.

DOMÉNEC TORRENT no dio el ancho con un equipo que cuenta con un plantel muy completo, acá llegó a declarar que el equipo era limitado y así era difícil trascender, con Rayados no había pretexto y fiel a su costumbre se peleaba con la prensa y declaraba cada barbaridad (será cosa de los españoles) para tratar de distraer lo mal que su equipo jugaba. Salió por la puerta de atrás ya que la directiva de Monterrey sí escucho el clamor de su afición y lo corrieron. Pero algo pasa en el equipo de la sultana del norte ya que técnicos van y técnicos vienen y nada más no logran cumplir sus metas, a pesar de las cuantiosas inversiones y la contratación de jugadores que han triunfado en otros equipos, será que por estar cuidando que hacen sus vecinos de Tigres no pongan total atención a lo que ellos deben de hacer.

EL AMÉRICA parece haber perdido el encanto y que a André Jardine se le acabó la magia. En este torneo les ha costado mucho trabajo encontrar un futbol que les dé resultados y que convenza a su numerosa afición. Todo proceso tiene un fin y pareciera que al ave ya le llegó, es verdad que sus últimos refuerzos llegaron tarde y no han tenido tiempo de demostrarse, pero el torneo avanza y en lo que se acomodan van perdiendo posiciones en la tabla y para nada se ven cerca de ocupar los lugares a los que nos tienen acostumbrados a verlos.

LAS CHIVAS empezaron a enfrentar a equipos de mayor calidad y ya empezaron a perder ese gran paso con que iniciaron, es verdad, se le acomodó el calendario y aún que al final tienes que enfrentar a todos pareciera que ya empezaron a batallar, en ocasiones las derrotas son buenas para regresarte a una realidad más clara y entender que no todo son triunfos, las Chivas van a seguir bien y serán protagonistas, su afición ya desempolvó sus playeras y las han vuelto a lucir. Que tengan un excelente día.

