ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

María Elena Ricavar Scanlan y Felipe de Jesús Robledo Flores efectuaron sus esponsales, en una sobria y emotiva ceremonia.

Testificaron el enlace de sus hijos: Armando Ricavar Cisneros y María Elena Scanlan Pérez, Felipe Robledo y Renata Flores de Robledo.

Ahí, los hermanos de los novios: Adrián Muñoz y Teresa Ricavar Scanlan, y Martha Ricavar Scanlan; José María y Sofía Robledo Flores, así como, familiares y amigos cercanos.

El sacerdote Aarón Escobar celebró la Eucaristía, en el templo de San Agustín.

Los novios intercambiaron promesas de fidelidad y ante Dios, se dieron el "sí quiero".

Enseguida, el presbítero les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio, que les entregaron sus padrinos.

Al final de la Eucaristía, recibieron prolongada ovación de la concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos presidieron una espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.