a todo pulso

FAVORITISMO puro es el que se vio en las sanciones que la comisión disciplinaria aplicó al Toluca y al América después de los bochornosos actos de violencia, racismo e intervención de aficionados que hubo en el juego del pasado sábado; dejando de lado el buen encuentro futbolístico que brindaron, lo malo redunda en esos acontecimientos a que hacemos mención. Aquí la comisión disciplinaria se comportó timorata y medrosa al no aplicar el reglamento como está establecido, se fueron por la fácil y fueron muy blanditos, de entrada, ese pasillo o túnel que conduce de los vestidores a la cancha, ya quedó demostrado que es un peligro latente porque permite que cualquier aficionado pueda tener contacto con los jugadores, árbitros, comisarios, staff de cuerpo técnico y oficiales que tengan que pasar por ahí, haciendo posible lo que ya vimos, riesgo al por mayor; si se hubiera actuado conforme al reglamento el Estadio Banorte al menos tendría que ser vetado un juego, pero no van a ser tan osados y atentar en contra de los poderosos del futbol mexicano, si esto pasara en cualquier estadio de equipos de poco peso, ahí si dejarían caer todo el peso del reglamento para marcar precedentes, pero el precedente que están dejando es vergonzoso y deja lugar a muchas dudas, ¿Cómo vetar el estadio mundialista? y ya próximo a la inauguración de la Copa del Mundo. Al jugador Helinho ésto le convino, porque Toluca también pisa fuerte en el seno de Doña Fede y seguramente los pocos partidos que le dieron de castigo van de la mano con la determinación de lo del estadio y de lo de Henri Martín que también debió haber sido sancionado con ejemplar castigo. Las señas obscenas del "Turco" Mohamed tampoco las vieron como debió haber sido, como que se les nubló la vista, pero en fin, así las cosas en la Liga MX, que por estas decisiones cada vez pierde más credibilidad.

ADSL VS PUMAS dejó buen sabor de boca entre la afición local ya que el equipo de casa ahora sí murió de algo, no fueron superados tan claramente por los universitarios, fue un juego entretenido y cuando San Luis mejor jugaba y estaba en oportunidad de igualar el marcador, nuevamente viene un error garrafal de un defensa y arquero y de ahí nace el segundo gol de Pumas, Destacar la actuación de Keilor Navas quien sacó algunos balones que ya se cantaban como gol.

ESTA NOCHE ante Santos el equipo local deberá de cerrar con triunfo, sabemos que si algo se le ha indigestado a la escuadra potosina son precisamente los equipos que no llegan bien, recordemos lo pasado ante Puebla, Necaxa y León, aquí salieron triunfantes, pero desde que Raúl Chabrand tomó las riendas el equipo ha mostrado otra cara y hoy debe de demostrarlo.

LA AFICIÓN no abandona, esto ha quedado de manifiesto en las entradas, en el juego contra Pumas hubo casi lleno ya que Pumas tiene gran número de seguidores en esta ciudad, pero la localía se impuso y en anteriores cotejos también lo fue, ante Santos se espera que mínimo los más de 9 mil abonados estén presentes.

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LA VENTA del Atlas ya es un hecho, lo habíamos señalado hace algunas semanas, que Alejandro Irarragorri estaba casi amarrado con José Miguel Bejos, empresario propietario de los "Pericos" del Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol, quién le ganó la carrera a otros empresarios jaliscienses que se durmieron en sus laureles y nuevamente un "foráneo" les gana el pastel, solamente falta que en la junta de mayo próximo sea autorizada la sustitución de certificado de afiliación, pero al parecer ya está todo planchado. De Bejos se sabe que es un fuerte empresario y que por inversión no hay problema, es más se dice que va a pagar más de 220 millones de dólares y que no puede sacar al equipo de Guadalajara.

LA LISTA de seleccionados que dará Javier Aguirre está muy cerca de darse a conocer, se reportarán en dos partes, los de la Liga MX serán los primeros en llegar a la concentración después de unos días de descanso que tendrán al concluir la jornada 17 y los europeos lo harán conforme vayan terminando la participación de sus clubes. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com