a todo pulso

ATLÉTICO de San Luis culminó una mala temporada, ya que en los dos torneos no estuvo a la altura de lo que se pretendía, fue una constante espera para ver si el equipo dirigido por Guillermo Abascal reaccionaba, y la directiva fiel a su costumbre le dio la confianza que todo técnico debe de tener, pero en este caso Abascal nunca supo hacer funcionar a su plantel, por el contrario, se le fue hundiendo cada vez más y sobre todo no se veía avance alguno en sus formas de jugar.

LO RESCATABLE es sin duda el bicampeonato de goleo de Joao Pedro, debemos tomar en cuenta que los últimos goleadores de la Liga MX han sido arropados por sus equipos que comúnmente logran calificar, en este caso con un plantel que batallo mucho durante los dos torneos Joao Pedro se supo sobreponer a marcadores adversos, siempre se le vio positivo y con gran entrega, no cabe duda que se ha convertido en ídolo en solo dos torneos.

QUE PASARÁ con él, nadie lo sabemos. Por supuesto que el Ítalo-brasileño es sin duda el jugador deseado por muchos clubes y seguramente ofertas tendrá. Recordemos que antes del Clausura 2026 se le hizo una ampliación de contrato y Joao con mucho gusto manifestó que su decisión fue quedarse en el San Luis a pesar de las propuestas que tuvo, eso, sin lugar a dudas habla de que el jugador está a gusto en la institución y en la ciudad; todos deseamos que su permanencia sea en el equipo potosino, pero también hay que ser consientes de que el único que puede decidirlo es él, esperemos que su determinación no cambie.

EMPEZARÁN los rumores como cada fin de temporada. En el ADSL hay jugadores que por su desempeño pueden interesar a otros clubes, Sebatien Salles-Lamonge, Andrés Sánchez, Eduardo Águila pueden ser algunos de los que emigren, y aquí insistimos, en caso de haber propuestas no solo es lo que diga la directiva, es la decisión del jugador que tiene todo el derecho a buscar una mejora en su contrato o proyección con otro equipo.

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EL TÉCNICO, vaya trabajo que deben de tener al interior del club, elegir un entrenador no es nada sencillo, se tienen que apegar a una serie de factores que solamente los directivos pueden saber, primero determinar cuál será la base que mantendrán, porque seguramente habrá bajas, pero paralelamente ir dilucidando que refuerzos vendrán, que proyecto van a trabajar, si van a seguir con jóvenes que puedan tener el crecimiento que hasta ahora varios ya no tuvieron, tener en cuenta el estilo de juego y formas de dirigir que el técnico pretendido practique, y lo principal, con cuánto presupuesto contarán para el armado del equipo tanto en el cuerpo técnico como en jugadores.

CONTAR con equipo en la máxima categoría del futbol mexicano es un privilegio que San Luis Potosí tiene, hay entidades que ya estuvieron en la primera división y desaparecieron; Morelia, Chiapas, Irapuato, Veracruz, Zacatepec, Celaya, La Piedad, Culiacán, Ciudad Victoria, Tampico, Cancún y últimamente Mazatlán. Esto debe de ser valorado y tomado en cuenta por la afición y la sociedad en general, claro, toda afición pretende un representante de calidad y que dé satisfacciones deportivas. En el caso del ADSL que recién cumplió 9 años de su participación, primero en la categoría de ascenso que en dos años logró subir y se ha mantenido con algunas buenas temporadas, otras regulares y otras malas, pero en la categoría mayor de nuestro futbol.

SALIÓ la primera lista de convocados para la copa del mundo, como se había anunciado y todos los equipos lo autorizaron y hasta lo firmaron, los calificados no podrán disponer de los seleccionados, aquí hay quienes aportan mayor cantidad de jugadores y por ende serán más afectados, pero ya estaba establecido. Son 12 de la Liga MX, más los sparrings que engrosarán la convocatoria para poder completarse ya sea en entrenamientos o en los partidos que están por venir, se ve difícil que se convoque a alguno más de los clasificados a la liguilla, Faltarían 14 para completar los 26 finales que saldrán de los europeos. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com