ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN
FESTEJAN CON UN DESAYUNO
Galeria
Andrea y Sofía Soto Magaña compartieron con sus seres queridos y amigos la felicidad que les embargó al recibir el sacramento de la comunión en una emotiva ceremonia.
Después de la Misa se reunieron a celebrar con la familia, amistades y compañeras de colegio.
Con sus papás:Hugo Soto y Fernanda Magaña recibieron a los invitados en el restaurante del Club Deportivo Potosino, mismo que decoraron muy acorde a la celebración.
Ahí, los asistentes se encontraron con una serie de detalles de buen gusto de los que disfrutaron en medio de una atmósfera plena de alegría y entusiasmo.
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