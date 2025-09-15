logo pulso
Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Aaron Ramsey ya siente el "Viva México"

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 02:23 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

No hace falta ni mencionar que el 15 de septiembre es un día emblemático para la gente mexicana. Un día lleno de traiciones y de historia para todo el país.
Y parece que Aaron Ramsey lo sabe. Pues el flamante refuerzo de los Pumas para el presente Apertura 2025, acaparó la atención de cientos de aficionados aztecas por una foto publicada en sus redes sociales.
- ¿Qué hizo Aaron Ramsey el 15 de septiembre?
El mediocampista galés, dejó ver en su cuenta de Instagram que ya se identifica con México, y soltó una foto dedicada para toda la fanaticada de su nuevo país de residencia acompañada de un mensaje: "Viva México".
Como se puede apreciar, a Ramsey le pareció una buena idea pintarse la bandera mexicana en las mejillas y colocar un sticker de "Viva' México" en pleno 15 de septiembre.
Lo que evidentemente enamoró a todos los seguidores de los Pumas, que tomaron este gesto del exjugador del Arsenal y la Juventus como una señal de compromiso con el equipo de la Liga MX.

Aaron Ramsey ya siente el "Viva México"

Chávez Jr. reacciona a la derrota del "Canelo" Álvarez

Checo Pérez elogia a Canelo Álvarez tras derrota ante Crawford

El piloto Checo Pérez muestra su apoyo a Saúl 'Canelo' Álvarez luego de la derrota ante Terence Crawford en una pelea polémica.

Óscar de la Hoya se burla de Canelo Álvarez tras su derrota en Las Vegas

El promotor Óscar de la Hoya se mofa de Canelo Álvarez luego de su revés en Las Vegas frente a Terence Crawford.