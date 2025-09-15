Aaron Ramsey ya siente el "Viva México"

No hace falta ni mencionar que el 15 de septiembre es un día emblemático para la gente mexicana. Un día lleno de traiciones y de historia para todo el país.

Y parece que Aaron Ramsey lo sabe. Pues el flamante refuerzo de los Pumas para el presente Apertura 2025, acaparó la atención de cientos de aficionados aztecas por una foto publicada en sus redes sociales.

- ¿Qué hizo Aaron Ramsey el 15 de septiembre?

El mediocampista galés, dejó ver en su cuenta de Instagram que ya se identifica con México, y soltó una foto dedicada para toda la fanaticada de su nuevo país de residencia acompañada de un mensaje: "Viva México".

Como se puede apreciar, a Ramsey le pareció una buena idea pintarse la bandera mexicana en las mejillas y colocar un sticker de "Viva' México" en pleno 15 de septiembre.

Lo que evidentemente enamoró a todos los seguidores de los Pumas, que tomaron este gesto del exjugador del Arsenal y la Juventus como una señal de compromiso con el equipo de la Liga MX.