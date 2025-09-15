Procesan a sujeto por abuso sexual

Derivado del trabajo de inteligencia realizado por la Fiscalía General del Estado, se logró que un Juez de control iniciara un proceso penal en contra de Vicente "N", quien es presunto responsable del delito de abuso sexual calificado cometido en perjuicio de una menor de edad.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Unión, del municipio mencionado y perteneciente a la Huasteca Sur, en marzo de 2024, en donde presuntamente, el imputado, por medio de violencia física y psicológica, realizó tocamientos lascivos a la menor, mismos que fueron denunciados ante la FGE.

Las indagatorias realizadas por agentes del Ministerio Público permitieron encontrar elementos de prueba sobre la participación del imputado en este hecho, por lo que fue detenido mediante una orden de aprehensión.

Vicente "N" fue localizado en el municipio de Axtla de Terrazas y conducido al centro penitenciario de Tamazunchale, en donde fue presentado ante el juez que definirá su situación jurídica.

