Aaron Rodgers, nuevo quarterback de los Steelers

El rumor más grande de toda la temporada baja se volvió realidad: Aaron Rodgers es el nuevo quarterback de los Steelers de Pittsburgh. El veterano de 41 años jugará su temporada número 21 en la NFL bajo las órdenes de Mike Tomlin en una organización urgida de protagonismo.

Luego de 70 días de su entrevista, Rodgers tomó la decisión de volar este viernes a Pittsburgh para cerrar los detalles de su vinculación con los Steelers. El mariscal de campo tendrá un intento más para alzar de nueva cuenta el trofeo Vince Lombardi, ahora con el equipo al que le ganó el único Super Bowl de su carrera.

El egresado de la Universidad de California llega a resolver un dilema en la posición de quarterback para el equipo de Tomlin. Hasta este jueves, Mason Rudolph apuntaba a ser el titular para todo el año. Will Howard y Skylar Thompson complementaban un pobre grupo de pasadores que ahora buscarán absorber el conocimiento del veterano.

Las salidas de Russell Wilson y Justin Fields de Pittsburgh abrió el espacio para un Aaron Rodgers que busca enmendar el último capítulo de su carrera. El veterano pasó dos años en la penumbra llamada Jets de Nueva York, el exilio de los mariscales de campo en la NFL.

Rodgers llega con bastas credenciales a un equipo que no gana el Vince Lombardi desde 2009. El expasador de los Packers de Green Bay ha sido nombrado jugador más valioso de la liga en cuatro ocasiones y suma 10 selecciones al Pro Bowl.

Enfrentará a sus dos ex en 2025

Los Steelers de Pittsburgh debutarán en la temporada 2025 ante los Jets de Nueva York, en lo que será el careo de Rodgers son su anterior equipo. Para la semana 8, Rodgers y compañía enfrentarán a los Packers de Green Bay, equipo que eligió al hoy veterano en el lejano draft del 2005.