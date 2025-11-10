Aaron Rodgers y Steelers caen ante Chargers en crucial duelo de AFC Norte

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers ha estado haciendo esto durante mucho tiempo.

Aun así, ha habido pocas noches durante su carrera de calibre de Salón de la Fama más frustrantes que lo que él y los Steelers de Pittsburgh soportaron en la derrota por 25-10 ante los Chargers de Los Ángeles el domingo, que redujo la ventaja de su equipo en la AFC Norte a un juego sobre los resurgentes Ravens de Baltimore.

"Estaba un poco fuera de ritmo", expresó Rodgers después de completar 16 de 31 pases para 161 yardas con un touchdown y dos intercepciones.

En más de un sentido. Su famosa precisión lo abandonó, especialmente cuando falló un pase a DK Metcalf en el primer cuarto para touchdown, si Rodgers no hubiera lanzado el balón demasiado lejos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más sorpresivo fue su falta de sensibilidad dentro del bolsillo. La capacidad del cuatro veces MVP para moverse entre los defensores mientras escanea el campo es una de las razones por las que ha durado 21 temporadas. Sin embargo, pareció sorprendido cuando miró por encima de su hombro derecho en el primer cuarto y vio a Khalil Mack de los Chargers acercándose. Rodgers tropezó al intentar escapar, perdió el balón y luego cayó sobre él en la zona de anotación para un safety.

"Debería haber lanzado el balón a los pies de alguien allí", comentó.

Rodgers ha entendido durante mucho tiempo que cuando las cosas no van bien para un equipo, el mariscal de campo carga con una parte de la culpa, independientemente de lo bien que juegue.

"Definitivamente tenemos que ser mejores", manifestó el entrenador Mike Tomlin.

Los Steelers no tienen otra opción si quieren evitar otro colapso al final de la temporada como el que sufrieron el año pasado.

Si bien es cierto que Rodgers, de 41 años, por primera vez se vio como el jugador más veterano, también es cierto que su juego durante las primeras ocho semanas es una de las principales razones por las que Pittsburgh está en la cima de una AFC Norte.

Rodgers está amenazando el récord de franquicia de Ben Roethlisberger de 34 pases de touchdown en una sola temporada establecido en 2018, y su toma de decisiones ha ayudado a los Steelers a ser más eficientes en la zona roja.

En el último mes, Pittsburgh ha tenido el foco nacional en tres juegos con la oportunidad de demostrar que el grupo de este año es diferente a los equipos "bastante buenos pero no excelentes" en la última década del equipo.

Las tres veces, han fallado. La defensa no pudo detener a Joe Flacco y los Bengals, todo el equipo se desmoronó en la segunda mitad de una derrota ante Green Bay, y la ofensiva desapareció en el crepúsculo de mediados de otoño en el sur de California.

Sí, los Steelers vencieron a Indianápolis y Nueva Inglaterra. Sin embargo, ambas victorias se dieron bajo un conjunto de circunstancias muy específicas. La defensa siguió forzando pérdidas de balón (11 en total), y Rodgers y la ofensiva convirtieron la mayoría de esos errores en touchdowns.

Eso no sucedió contra los Chargers.

Los Steelers han tenido destellos para demostrar de lo que son capaces. Pero para que se conviertan en algo más, todos los involucrados necesitan mejorar.

Qué funciona

Darle el balón a Jaylen Warren.

Dos meses después de firmar una extensión de contrato, Warren ha cumplido con creces su parte del trato. Después de un comienzo lento, Warren está promediando 4,2 yardas por acarreo en la temporada, incluyendo casi 5.0 yardas por acarreo en sus últimos cuatro juegos.

El problema podría ser que Warren no está recibiendo el balón lo suficiente. Ha tenido 20 toques o más solo dos veces esta temporada.

Necesita ayuda

La ejecución de jugadas en primera y segunda oportunidad.

Una de las principales razones por las que los Steelers están en el puesto 26 de la liga en tasa de conversión de tercera oportunidad (36%) ha sido su incapacidad para llegar a situaciones de tercera oportunidad manejables. Solo uno de los primeros nueve intentos de tercera oportunidad de Pittsburgh —todos los cuales fallaron— fue de menos de cuatro yardas.