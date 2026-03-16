Abascal lamenta empate del Atlético de San Luis

Tras el empate 1-1 entre el Atlético de San Luis y el CF Pachuca en la jornada 11 del Liga MX, el técnico potosino Guillermo Abascal reconoció el esfuerzo de su equipo, aunque lamentó no haber podido quedarse con los tres puntos en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega español destacó el desempeño de sus jugadores y consideró que el equipo hizo méritos suficientes para llevarse la victoria.

"Lo primero es que los chicos han hecho un gran trabajo, creo que han sido merecedores de los tres puntos", expresó el entrenador, quien subrayó el funcionamiento mostrado durante gran parte del encuentro.

"Ellos meten a Ener y juegan con dos delanteros, empiezan a mandar mucho balón directo y a partir de ahí intentan buscar centros con Quiñones. Es algo que puede pasar cuando tienen ese tipo de jugadores en la banca", señaló.

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El técnico potosino reconoció que su equipo se sintió cómodo defendiendo durante varios lapsos del partido, aunque lamentó el momento en que llegó la anotación del empate. "Es una lástima el gol por el minuto en el que llega y por cómo se da la jugada", comentó.

"Tenemos que servirle más, darle más balones. Él ya ha demostrado su hambre y ambición, no solo con goles, también defendiendo y ayudando al equipo. Es un jugador muy inteligente", destacó.

Finalmente, el entrenador señaló que el torneo se mantiene muy competitivo y que la diferencia entre los equipos se definirá en pequeños detalles, por lo que el plantel continuará preparándose intensamente durante la semana.