Sorpresiva eliminación de Zverev en Abierto de Acapulco

ACAPULCO (AP) — El estadounidense Learner Tien dio la gran sorpresa el miércoles al dejar fuera al máximo favorito del Abierto Mexicano de Tenis, el alemán Alexander Zverev, para clasificarse a los cuartos de final.

Tien se impuso por 6-3, 6-4 y enfrentará al octavo preclasificado Tomas Machac. El checo previamente se impuso 7-6 (3), 6-1 sobre Daniel Altmaier, quien venía de la fase clasificatoria.

A sus 19 años, Tien logró el mayor triunfo de su carrera. Antes su máximo logro era la victoria sobre Daniil Medvedev, quien era quinto del mundo cuando lo venció en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Después de alcanzar la cuarta ronda en ese torneo, Tien, zurdo ubicado en el 83er sitio del ranking, ingresó por primera vez en su carrera dentro de los 100 mejores del mundo.

Zverev concluyó con otra nota baja su gira por Latinoamérica. En el Abierto de Argentina sucumbió en cuartos de final ante el local Francisco Cerúndolo, mientras que en Brasil cayó también en la ronda de los ocho mejores ante otro argentino, Francisco Comesaña.

Antes, el mexicano Rodrigo Pacheco avanzó a los cuartos de final sin jugar, porque el noruego Casper Ruud, quien era el segundo favorito, no pudo disputar el encuentro por enfermedad.

Pacheco, de 19 años, logró la víspera su primera victoria en la gira al imponerse en tres sets sobre Aleksandar Vukic.

Desde que este torneo se mudó de Ciudad de México a Acapulco en 2001, no había ocurrido que un tenista local llegara a los cuartos de final. El último era Alejandro Hernández, quien alcanzó esa ronda en 1998.

En la siguiente ronda, la raqueta azteca chocará con el español Alejandro Davidovich Fokina, quien se impuso 6-3, 6-7 (6), 6-3 al estadounidense Frances Tiafoe, séptimo preclasificado, en el último duelo de la noche.

Otro favorito que quedó fuera en la jornada fue el danés Holger Rune (4), quien abandonó el partido ante el estadounidense Brandon Nakashima cuando perdía 3-0.

"Estoy furioso y muy triste al mismo tiempo. Me enfermé por comida contaminada y no pude jugar hoy", escribió Rune en su cuenta de X. "No es la forma en que quería que esto terminara".

Los organizadores no han revelado si además de Rune, otros tenistas que no pudieron jugar el miércoles sufrieron el mismo mal.

Nakashima buscará el pase a las semifinales ante el belga David Goffin, un veterano de 34 años que dio una sorpresa al vencer 7-6 (3), 6-3 al quinto preclasificado, el estadounidense Ben Shelton.

En otro resultado, el noveno favorito Denis Shapovalov no pasó problemas para derrotar 6-4, 6-3 al estadounidense Alex Michelsen.

El tenista canadiense ahora enfrentará al estadounidense Marcos Girón, quien avanzó a la siguiente ronda sin jugar ante su compatriota Tommy Paul, quien era el tercer preclasificado.