Abogado de Alves dijo que el jugador mintió para ocultar infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- A raíz de las acusaciones en su contra por presunta agresión sexual, Dani Alves fue enviado a prisión preventiva el pasado 20 de enero. Entre tantos factores en contra, las múltiples declaraciones contradictorias llevaron al ex futbolista de Pumas a la celda de Brians 2.

Sin embargo, Cristóbal Martell, el nuevo abogado de Alves, acudió al programa "Hablando Claro" para explicar por qué el brasileño brindó tres distintas versiones de los hechos, desde el video en el cual aseguró que no conocía a la mujer hasta aceptar que mantuvo relaciones sexuales consensuadas con ella.

Después de conversar con el histórico lateral de la Selección de Brasil, Martell declaró que Alves confesó que "no quería que su esposa se enterara para proteger a su familia".